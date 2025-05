Za ljubav prevarantici dao 25.100 eura, obećala mu je i djecu pa ostao bez svega...

Policija iz Primoštena uhitila je 32-godišnjaka i 30-godišnjakinju zbog prevare muškarca. Osim što je očekivao ljubav i ostao bez romanse, ostao je i bez poprilične svote novca. Naime, kriminalističko istraživanje pokazalo je kako je žrtva putem društvenih mreža ostvario kontakt s 30-godišnjakinjom, koja mu se lažno predstavila te mu nudila brak i rađanje djece.

- Prilikom komunikacija osumnjičena je od oštećenoga tražila novac za kupnju zajedničke kuće. Oštećeni je, ne sumnjajući u uvjerljivost priče i namjere osumnjičene dana 10. veljače u Varaždinu predao osumnjičenoj 30-godišnjakinjinji koja je bila u društvu s 32-godišnjakom koji se također lažno predstavio novčani iznos od 24.000 eura - napisali su iz policije. Potrošio je i najmanje 1000 eura kako bi joj kupio razne predmete koje je željela. No nakon što joj to nije bilo dosta i tražila je još, on je shvatio kako ga zapravo dovodi u zabludu te da je prevaren. Sve je prijavio policiji.

- Istraživanjem je utvrđeno da su osumnjičeni s unaprijed ostvarenom namjerom doveli u zabludu oštećenog lažnim prikazivanjem činjenica i na takav način oštećenog oštetili za ukupni novčani iznos od 25.100 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su uz podnošenje kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku predani pritvorskom nadzorniku - pišiu iz policije.