Prolaz mature iz hrvatskog jezika znači da su pozitivno ocijenjeni svi dijelovi ispita, esej i ispit sa sažetkom
OPET KIKLOP PLUS+
Za maturu trebaju čitati Petrarcu, Krležu i Goethea, ni ove godine nema književnica
Pedro Calderón de la Barca - "Život je san", Johann Wolfgang Goethe - "Patnje mladog Werthera", Miroslav Krleža "Gospoda Glembajevi", Ranko Marinković - "Kiklop", Vjenceslav Novak - "Posljednji Stipančići", Francesco Petrarca - izbor iz poezije.
