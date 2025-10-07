Obavijesti

Komentari 0
Za maturu trebaju čitati Petrarcu, Krležu i Goethea, ni ove godine nema književnica

Piše Ana Dasović,
Za maturu trebaju čitati Petrarcu, Krležu i Goethea, ni ove godine nema književnica

Prolaz mature iz hrvatskog jezika znači da su pozitivno ocijenjeni svi dijelovi ispita, esej i ispit sa sažetkom

Pedro Calderón de la Barca - "Život je san", Johann Wolfgang Goethe - "Patnje mladog Werthera", Miroslav Krleža "Gospoda Glembajevi", Ranko Marinković - "Kiklop", Vjenceslav Novak - "Posljednji Stipančići", Francesco Petrarca - izbor iz poezije.

