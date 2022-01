Niti deseti dan od kako je u Beogradu nestao Matej Periš (27) iz Splita koji je tamo došao s još šestoricom prijatelja da dočekaju Novu godinu nema informacije o tome što se dogodilo mladiću, niti gdje je on.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nažalost nemam nikakvu informaciju gdje je završio moj sin. Ovdje sam u Beogradu i biti ću sve dok ne dobijem informaciju. U stalnom sam kontaktu s beogradskom policijom, na raspolaganju sam da im kažem što od mene traže. Upravo sam na ulazu u crkvu idem da se pomolim za Mateja, on je za mene živ i tako će biti sve dok me ne razuvjere s dokazima. Moja je najveća želja da Mateja zagrlim i kažemo si jedan drugome da idemo dalje kroz život bez obzira što je do sada bilo – rekao je Nenad Periš, mladićev otac koji čeka da se ova neizvjesnost riješi.

- Čovjeku ništa drugo nije preostalo nego li da se nada, i ta nada je ono što mene i ostale članove naše obitelji drži na nogama. Veliku snagu nam daju i svi ljudi koji mi se javljaju i nude mi pomoć, suosjećaju sa mnom jer velika većina su roditelji pa razumiju kroz što sve prolazimo. Hvala svima od srca, svima koji su se angažirali da pronađu Mateja, policiji, žandarmeriji, roniocima, običnim ljudima i svakako medijima, svim novinarima koji profesionalno rade svoj posao. Na one koji su zastranili u svom poslu i pišu kojekakve nebuloze niti ne obraćam pozornost, to je njihovo pravo i ne miješam se u to. Jedino vjerujem policiji. Svi oni koji navode na razne tragove to uglavnom čine iz njima poznatih razloga, to ne bih komentirao – rekao je Periš i dodao da u trenutnoj situaciji nitko nije bitan već samo njegov sin Matej.

Kako nestanak Mateja u Beogradu podnose ostali članovi obitelji, majka i dvije sestre.

- Možete zamisliti kakvu je bol imala Isusova majka dok je gledala kako joj sina pribijaju na križ, to je bol koju samo majka zna, tako je i s Matejovom majkom, i nju vjera i nada drže u životu, sestrice su mu mlađe i njih nastojimo zaštiti. Mi roditelji koji imamo više djece svu djecu jednako volimo, ali sa svakim djetetom ponaosob imamo poseban odnos. S Matejom sam stvarno imao poseban odnos, kakav se samo može poželjeti između oca i sina. Nije što je moj, ali on je oduvijek bio naše milo i drago dijete i tako će biti i ubuduće. Idem se pomoliti dragom Bogu da nam pomogne doznati istinu, da se ova neizvjesnost konačno prekine – rekao je prije nego je ušao u crkvu na misu Nenad Periš.

Tunel iza Beton hale

O ovom događaju kruže razne priče, pa se tako spominje i jedan napušteni tunel, u kojemu je navodno Matej u ne baš dobrom stanju. Točno je da ima tunel i on je odmah iza Beton hale, u kojoj je i Gotik kafić iz kojeg je Matej otišao u nepoznato.

To je stari tunel kroz kojeg je nekada prolazila željeznička pruga Beograd – Pančevo, on je sada prazan iz njega su povađene tračnice i u njemu nema nikoga. Za pretpostaviti je da je tunel među prvim objektima pregledala policija.