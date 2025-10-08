Poskupljenja, posebno za umirovljenike, nisu samo brojke na papiru. To je pitanje dostojanstva i sigurnosti ljudi koji su cijeli život pridonosili društvu svojim radom
Za najranjivije rast cijena je pitanje sigurnosti i dostojanstva
Dok se vladajući često vole pohvaliti kako nastavljaju povećavati mirovine i poboljšavati status umirovljenika, za 1,2 milijuna umirovljenika stvarnost je ipak drugačija. Mirovine su često ispod potrebne razine da bi mogli govoriti o dostojanstvenom životu u starosti. Prosječna mirovina iznosi 686 eura, ali na tisuće umirovljenika prima znatno niže iznose i često ovise o pomoći djece ili unuka kako bi preživjeli mjesec. Nakon najavljenog rasta cijena struje i plina, za umirovljenike, barem one koju su razmišljali ili su već u domovima, tu je i novi udarac. Cijene domova u godinu dana rasle su više od 11 posto. To znači da s mirovinom manjom od prosječne umirovljenici više ne mogu pokriti troškove smještaja, a oni privatni, čija cijena mjesečno stoji i 1000 eura, samo su im nedosanjani san.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+