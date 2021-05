Tomislav Teri, prvi čovjek Općeg sindikata MUP-a objasnio je u RTL Direktu zašto policija u Borovu nije reagirala odmah nakon govora mržnje navijača.

- Cijela ta grupa ljudi koja je to izvikivala, se snimala i napravit ćemo puno lakšu upotrebu sredstava prisile prema toj grupi kasnije, nego što se mogla desiti u tom trenutku. Zamislite da je deset interventnih policajaca krenulo prema toj grupi dok su oni to izvikivali. Što bi oni napravili? Nastao bi cijeli raspašoj - rekao je i dodao da su tako osiguravali i četničke pokrete.

Teri je poručio da je policajce pogodilo što ih je predsjednik Zoran Milanović nazvao Plenkovićevom i Pupovčevom policijom te da ne vidi iz kojeg je konteksta to zaključio.

- U zadnje vrijeme vidimo istupe predsjednika Republike Hrvatske gdje se on stvarno zaista pravi nekakvi glavni baja. Što on nije. Pogledajte kakve su otpremnine policijskih službenika koji njih štite u takvim situacijama. Njih se štiti prvo, a onda one udruge, ne znam, sad ću se spomenuti BBB ili bilo nekog drugog koji su došli tamo zaista pružiti počast tim ljudima koji su poginuli - rekao je.

Što se tiče statusa policajca, Teri je poručio da se on nije puno poboljšao, ali da su stvari krenule na bolje otkako je Davor Božinović ministar unutarnjih poslova jer su se povukli novci iz EU fondova.

'Ljudi nam se smiju kad nas vide u Citroenu'

- Od 2010- 2014. kada su Ranko Ostojić i Milanović vodili sve nisu bili u stanju osigurati ni fondove. Bili su nesposobni. Sada kada se nešto radi sada to treba popljucati. Ne, nećemo tako. Mi kao sindikat ćemo reći ovo šta valja, a što ne - rekao je i dodao da je najviše za policiju prije Božinovića napravio Ivica Kirin.

- On je umjesto Golfa IV i onih Ford Fiesti, s kojima ne možete ni džeparoša u tramvaju uhvatiti, nabavio Škode Octavije. To su pravi auti, osnovao je 'Kobre'. Ja sa 120 kila mogu sjesti u taj auto i privesti osobu u policiju. Šta ja mogu u Citroënu? Možemo se smijati sami sebi i ljudi nam se mogu smijati kad nas vide u Citroënu - rekao je.

Komentirao je i slučaj Sebastiena Ogiera, pobjednika Croatia Rallyja, koji je otišao s mjesta nesreće u trenutku kada ga je policajac pokušao zaustaviti.

- Kolega koji je tu postupao, po mom mišljenju, imao je pravo postupati s vatrenim oružjem - rekao je.