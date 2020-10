'Za nekoliko dana u Hrvatsku stiže 5000 bočica remesdivira'

<p>Iza nas je dan u kojem je preminulo najviše ljudi od korona virusa u jednom danu. Prof. dr. <strong>Alemka Markotić</strong> kaže kako misli da je bilo dano jako puno savjeta kako ne bismo došli u situaciju u kojoj smo se našli. </p><p>"Sad smo tu, ne samo mi, nego cijela Europa. Sad je puno teže dati pametan savjet, ali maske, dezinfekcija, distanca, to i dalje stoji. Stoje i sljedeće preporuke - ako imate neke respiratorne simptome nemojte ići na posao, obavijestite svog liječnika, ne idite među druge ljude i ono što je najvažnije, bilo bi dobro da se sva privatna i druga okupljanja smanje na najmanju moguću mjeru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Stožer postrožio mjere u Hrvatskoj</strong></p><p>Molim sve da ne skrivaju svoje kontakte nakon što saznaju da su pozitivni jer se time ugrožavaju drugi ljudi. Sad možemo pokušati učiniti da što bolje unutar zdravstvenog sustava zbrinjavamo bolesnike kojih je sve više sa teškim oblicima bolesti, pa i mladih s teškim upalama pluća i pokušati kontrolirati štetu. Vidite da je to teško u brojnim zemljama Europe, mi ćemo isto pokušati svladati taj izazov na najbolji mogući način", rekla je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/alemka-markotic-gosca-dnevnika-nove-tv---625964.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>O lijeku remesdivir, koji se pokazao dobrim u liječenju koronavirusa, kaže kako se očekuje da bi trebala kroz nekoliko dana doći prva tranša od 5000 bočica. </p><p>"<strong>Remdesivir</strong> je naručen preko zajedničke nabave Europske komisije gdje su sve zemlje članice iskazale nekakve potrebe. Narudžba je otišla u prvu tranšu od oko 5000 doza, dolazak se očekuje kroz nekoliko dana", rekla je Markotić. </p><p>O mogućem lockdownu kaže kako samo odgovorno ponašanje može pomoći.</p><p>"Brojne zemlje koje ga zagovaraju u isto vrijeme i oklijevaju. U nekim zemljama vidimo i nerede, u Italiji koja je itekako propatila i zna što je prošla. Ljudi teško podnose tu situaciju, ekonomija teško podnosi situaciju. Ja mislim da se može naći mjera između održavanja života u smislu funkcioniranja rada i obaveza koje imamo. U lockdown i stand by trebali staviti sve one zabave i druženja koja zasad nisu neophodna", kaže. </p><p>Markotić je rekla kako u Klinici za infektivne bolesti liječe četvero djece.</p><p>"Da, imamo djece u bolnici, njih četvero. Nisu teže bolesna", kazala je. </p><p>"Moramo ovu bitku dobiti zajedno i samo zajedno možemo to riješiti, zdravstveni sustav će učiniti maksimum, ali ne možemo bez naših građana koji će se odgovorno ponašati", poručila je dr. Markotić.</p>