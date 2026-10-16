Za prazan stan 8 € po kvadratu!

Zagreb povećava porez na prazne nekretnine. O tome se raspravljalo na sjednici Gradske skupštine u petak. Riječ je o prijedlogu gradonačelnika Tomaševića, kojim s dosadašnjih pet eura po kvadratu taj iznos skače na osam, a porez se plaća na godišnjoj razini.

- Važno je naglasiti da aktualna vlast tretira jednako luksuzni stan u centru i naslijeđenu djedovinu tamo kod mene u Sesvetama gdje nema kanalizacije i vodovoda. Gradonačelnik, kad čuje kritike, poziva se na HDZ-ov zakon, oko kojega je Možemo! u Saboru bio suzdržan, a SDP protiv. Gradonačelnik ne kaže da mu taj isti zakon dozvoljava da porez bude 60 centi, a ne osam eura. Zašto, ako se dizalo, nije to na pet i pol eura? Nema analize zašto je to potrebno dići na maksimum. Ovaj zakon dozvoljava gradonačelniku i da odredi porez po ulicama. Prihvatite da građani nisu članovi vaše stranke i ne moraju financirati vaše ideje. Prihvatite da privatno vlasništvo nije vaš kapital - rekla je Dragana Turkalj iz stranke Drito.

No Turkalj nije iznijela skroz točne informacije. Naime, kuće koje nisu pogodne za život, bez infrastrukture, ne spadaju u one na koje će se porez plaćati. Porez se odnosi na 50 tisuća useljivih stanova koji služe kao štednja u nekretninama. Naime, u godinu dana je cijena kvadrata porasla za 15 posto, dok je kamata na štednju u banci jedan ili dva posto. Dakle, najveća zarada je u nekretninama. Grad je ovo povećanje poreza objasnio idejom da će veći nameti za nekretnine koje se ne koriste ili su u kratkoročnom najmu natjerati vlasnike da ih iznajmljuju dugoročno po nižim cijenama, a to bi trebalo rušiti cijene nekretnina.

- Grad radi brojne stvari u smislu stambene politike: od javne gradnje pa do ograničenja cijene najma, a u svim strateškim dokumentima i planovima je i postavljanje poreza na prazne stanove. Francuska je to uvela 1999. i cijene najma su pale. Danas donosimo povećanje poreza na prazne stanove u kojima nitko ne živi. I to počinje 2027. godine. Na stan u kojemu živimo neće se plaćati ovaj porez, kao ni na stan koji je unutar godine dana deset mjeseci u najmu. Oni vlasnici trećeg, četvrtog, petog stana mogu staviti stan u funkciju najma pa neće plaćati taj porez. Zadnjih dana oporba snima videe i plaši ljude da će ostati bez stanova. To nije istina. Riječ je o 50 tisuća stanova koji su prazni i koje vlasnici koriste kao robu, čekajući da cijena poraste kako bi ga prodali. A cijena raste ulaganjem u infrastrukturu koju svi plaćamo - rekla je Iva Ivšić iz Možemo!

55

tisuća praznih useljivih stanova je u Zagrebu, tvrde iz Grada

15,7

posto porasla je cijena kvadrata u godinu dana