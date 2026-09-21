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'Za sada AfD ostaje prvenstveno fenomen istočne Njemačke...'

Piše Snježana Krnetić,
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'Za sada AfD ostaje prvenstveno fenomen istočne Njemačke...'
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Žele li zaustaviti AfD, sistemske stranke moraju se hitno okrenuti pitanjima koja najviše muče birače...

Izbori u dvije njemačke pokrajine, Berlinu i Mecklenburgu-Zapadnom Pomorju, veliki su udarac za kancelara Friedricha Merza i njegov CDU, čiji su birači prebjegli AfD-u i sve manje vjeruju da aktualni kancelar može oživjeti njemačko gospodarstvo i sniziti životne troškove. Najviši postotak glasova u Berlinu dobila je stranka Ljevica, dok je u saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje najviše dobio AfD, koji je ranije ovoga mjeseca pobijedio i u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt, što je pridonijelo njezinu usponu. Merz trenutačno uživa najmanju potporu u suvremenoj njemačkoj povijesti. Rezultate izbora opisao je kao "katastrofu", a unatoč povijesnom neuspjehu i pozivima na ostavku, on to odbacuje i najavljuje nastavak reformi. AfD je dobio podršku na obećanjima da će oživjeti ruski plinovod Sjeverni tok, jer bi povratak ruskog plina snizio cijene energije.

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