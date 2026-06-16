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ubojstvo Marka Mišića

Za smrt hrvatskog povratnika u Derventi dobio samo 13 mjeseci zatvora. Obitelj: 'To nije pravda'

Piše HINA,
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Za smrt hrvatskog povratnika u Derventi dobio samo 13 mjeseci zatvora. Obitelj: 'To nije pravda'
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Foto: Katolička tiskovna agencija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

Osnovni sud u Derventi u utorak je izrekao presudu Tomušiloviću koji je snimao mobitelom te nije pomogao povratniku Mišiću nakon premlaćivanja i zlostavljanja u listopadu 2023. godine

Trećeoptuženi Dalibor Tomušilović osuđen je na 13 mjeseci zatvora po optužnici za pomaganje u ubojstvu hrvatskog povratnika Marka Mišića u derventskome selu Brezik, zbog čega su nezadovoljstvo izrazili njegova supruga Lucija i hrvatski dopredsjednik u RS-u Davor Pranjić.

Osnovni sud u Derventi u utorak je izrekao presudu Tomušiloviću koji je snimao mobitelom te nije pomogao povratniku Mišiću nakon premlaćivanja i zlostavljanja u listopadu 2023. godine. Ovaj 68-godišnjak se prethodno usprotivio krađi drva iz njegove šume, a preminuo je mjesec dana kasnije u bolnici u Slavonskom Brodu. Supruga Lucija Mišić rekla je kako ne postoji pravda u ovome slulčaju.

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- Ogorčena sam, apsolutno ogorčena. To nije nikakva kazna. Ubiti ga i ostaviti na cesti da iskrvari. Nije to nikakva pravda”, rekla je Lucija Mišić. Rekla je da će se konzultirati s djecom prije odluke o žalbi na prvostupanjsku presudu.   Hrvatski dopredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić nije želio komentirati nepravomoćnu presudu, ali je izrazio suosjećanje s obitelji: “Suosjećam s gospođom Mišić. To je veliki, tragičan gubitak… ta situacija je poražavajuća - rekao Pranjić. Dodao je kako se mora zajamčiti sigurnost svim povratnicima, napose onima iz manjinskih zajednica. 

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Za ubojstvo Marka Mišića ranije su osuđeni Novak Janković na četiri i pol godine zatvora i Milan Čulibrk na devet godina.

Nakon što su ga pretukli, teško ozlijeđeni Marko Mišić pronađen je u kanalu pored imanja. Unatoč liječničkoj pomoći u Slavonskom Brodu preminuo je mjesec dana kasnije.

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