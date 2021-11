Bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Tomislav Petric te poduzetnici Marko Jukić i Mladen Šimunac, vlasnici tvrtki Ampelos i Micro projekt, noć su proveli iza rešetaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Uživo sa Županijskog suda

Ako Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) za njih zatraži istražni zatvor, tijekom dana će ih izvesti pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda. Istražni zatvor određuje se zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke, ponavljanja kaznenog djela i osobito teških okolnosti počinjenja kaznenog djela. EPPO će najvjerojatnije tražiti da ih se pritvori kako ne bi ometali istragu.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) sumnja da je Gabrijela Žalac od veljače 2017. do 17. srpnja 2019., u Zagrebu i Splitu, kao ministrica regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU) kao obveznika Zakona o javnoj nabavi te korisnika bespovratnih sredstava EU iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, projekt "Tehnička pomoć za MRRFEU, i kao predsjednica Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), sklopila dogovor s Mladenom Šimuncem .

Njemu je, odnosno njegovim tvrtkama, na njegovo traženje odlučila srediti milijunske poslove s Ministarstvom. Šimunac je, sumnjaju istražitelji, početkom 2017. putem tvrtki Razvojna platforma i Micro projekt, u kojima je direktor odnosno član uprave, te 2018. putem poslovnog partnera trećeosumnjičenog Marka Jukića, direktora Ampelosa, raspolagao informatičkim programima PLUR i SPUR.

Žalac se baš potrudila izvući milijune iz ministarstva

Žalac je, sumnjanju istražitelji, odlučila da poslove dobiju upravo te tvrtke i to bez obzira na stvarnu vrijednost informatičkog programa. U cilju realizacije plana protivno Zakonu o javnoj nabavi poduzimala je niz radnji kako bi procese javne nabave za MRRFEU za nabavu i informatičkog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem i nacrte podzakonskih akata kojima su trebali biti definirane tehničke i funkcionalne karakteristike tog informatičkog sustava prilagodile programskim rješenjima koje nudi Šimunc.

Tako je Žalac od četvrtoosumnjičenog Tomislava Petrica, ravnatelja SAFU-a, tražila da SAFU osigura da dokumentaciju sačini tako da pogoduje Šimuncu i s njim povezanim tvrtkama i osobama. S obzirom da je to od njega tražila predsjednica Upravnog vijeća SAFU-a i ministrica koja Vladi predlaže njegovo imenovanje i razrješenje Petric je to i učinio.

Prvotno planirani posao u vrijednosti od 5,7 milijuna kuna bez PDV-a Žalac je, znajući da Šimunc odnosno s njim povezana poduzeća imaju razvijen informatički program PLUR, izmijenila tako što je nabavu izgradnje programa promijenila u nabavu licenci i potom nerealno i bez osnove povećala vrijednost nabave na 9,86 milijuna kuna bez PDV-a . U tu svrhu donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Plana nabave za 2017. no do sklapanja posla nije došlo jer je Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave postupak nabave poništila zbog povrede Zakona o javnoj nabavi.

No to nije zaustavilo četvorku. Kako program PLUR nije nabavljen, krajem 2017. naložila je da se bez osnove prijedlog uprave poveća s 9,8 milijuna kuna na 13 milijuna kuna. Potom je od Petrica zatražila, a ovaj je pristao, da SAFU provede ex ante kontrolu odnosno da sudjeluju u pripremi Dokumentacije o nabavi. Nakon toga je Šimunc, znajući da su natječajni uvjeti prilagođeni informatičkom programu naziva SPUR, a kako bi prikrio svoju povezanost s Gabrijelom Žalac, dogovorio sa svojim poslovnim partnerom Markom Jukićem da ispred Zajednice ponuditelja Ampelosa i InfoDoma podnese ponudu Ministarstvu u precijenjenom iznosu od 12,9 milijuna kuna. Žalac je potom nakon provedenog prividnog urednog otvorenog postupka, sumnjaju istražitelji, a na koji se javio samo Jukić sklopila ugovor o nabavi informacijskog sustava pri čemu je nerealno ugovorena cijena od 16,238 milijuna kuna koju je njezino ministarstvo 6. prosinca 2018. uplatilo na račune Ampelosa.

Nabava je s 85 posto sredstava financirana bespovratnim sredstvima EU te su EU i RH na taj način oštećene za 13,4 milijuna kuna. Šimunc se, sumnja EPPO, nepripadno materijalno okoristio za 1,8 milijuna kuna, Jukić za 1,9 milijuna kuna, Ampelos za 7,1 milijuna, Micro projekt za 2,5 milijuna kuna.