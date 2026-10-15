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VUČIĆ OPET DIVLJA PLUS+

Za sve mu je kriva Lijepa naša!

Piše Snježana Krnetić, Filip Sulimanec,
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Za sve mu je kriva Lijepa naša!
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Srbija poslala Hrvatskoj prosvjednu notu. Tvrde da se RH miješa u njihove izbore i da napada Vučića. Plenković: ‘To je glupost!’ Stručnjak: ‘On se davi u svojim problemima, ovo je spin’

U okviru predizborne kampanje u Srbiji, u kojoj cilja na mjesto premijera, Aleksandru Vučiću opet smeta Hrvatska. Srbija je Hrvatskoj poslala prosvjednu notu zbog navodnog "najgrubljeg miješanja u izborni proces u Srbiji, kao i sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja o unutarnjim političkim prilikama u toj zemlji". U noti se ocjenjuje da su neprihvatljivi pokušaji vanjskog utjecaja na izborne procese, kao i pojedini načini izvještavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji. Ususret izborima, koji su 25. listopada, službenom Beogradu posebno smeta izvještavanje hrvatskih medija o Aleksandru Vučiću, objavio je RTS. U dva mjeseca pobrojili su 6282 medijska priloga i objave u kojima se spominje Vučić.

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