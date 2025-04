'Za Thompsona treba bar 2000 zaštitara, plus policija. Ovi rizici se obavezno moraju izbjeći'

Za koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu u Zagrebu 5. srpnja ove godine prodano je više od pola milijuna ulaznica čime će to biti najveći koncert ikad održan u Hrvatskoj, a osim zaštitara kojih će biti potrebno barem 2000, u sve će se morati uključiti i država. To nam je rekao Joško Morić, nekadašnji pomoćnik ministra unutarnjih poslova koji je organizirao osiguranje kad je 1994. papa Ivan Pavao II. predvodio misu na Hipodromu za čak milijun ljudi. Bio je to najveći skup ikad održan u našoj zemlji, a Morić je za 24sata detaljno opisao kako su uspjeli organizirati osiguranje bez da je bilo ikakvih incidenata.

