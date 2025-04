Za uskrsnu košaricu Hrvati će potrošiti preko 1,95 milijardi €!

Popis za uskršnju košaricu već je debelo u planu mnogima, a sve upućuje na to da će hrvatski građani za ovogodišnji Uskrs iz novčanika izdvojiti više od prošlog. Zaključili su to iz Hrvatske gospodarske komore, navodeći da za to sugeriraju pozitivni makroekonomski pokazatelji i rast prometa u maloprodaji koji bilježe od početka godine. Ako se ovakav trend nastavi, u četiri tjedna pred Uskrs potrošit ćemo više od 1,95 milijardi eura, što je oko 9 posto više nego lani.

U četiri tjedna pred Uskrs prošle godine ostvareno je 1,80 milijardi eura prometa u Trgovini na malo, osim trgovini motornih vozila i motocikla. Najveći promet zabilježen je na Veliki petak, 29. ožujka 2024. godine, a iznosio je čak 97 milijuna eura, dok je promet bio nešto slabiji na Veliki četvrtak.

Najnoviji podaci pokazuju da je broj izdanih računa porastao za 2.10 posto, ukupna potrošnja veća je za 9.54 posto, a prosječan račun je veći za 5,75 posto u odnosu na isto vrijeme prošle godine. Četiri tjedna pred Uskrs stoga bismo mogli potrošiti više od 1,95 milijardi eura. Devet je to posto više u odnosu na prošlu godinu.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u prva dva mjeseca ove godine promet od trgovine na malo porastao je za 3,5 posto u odnosu na isto razdoblje lani. U veljači je zabilježen i godišnji rast od 2,6 posto, što znači da maloprodaja raste već 23 mjeseca zaredom. Ipak, u veljači je došlo do blagog pada u odnosu na siječanj – ukupni promet bio je manji za 0,9 posto.

- S obzirom na to da je osobna potrošnja najveća sastavnica bruto domaćeg proizvoda (BDP), nastavak rasta maloprodajnog prometa u prvim mjesecima ove godine upućuje na stabilan gospodarski rast i u prvom tromjesečju 2025., unatoč izazovima koje sa sobom nose geopolitičke neizvjesnosti. Uskrs, koji ove godine kalendarski pada kasnije, tradicionalno se povezuje s početkom turističke sezone, što može dodatno utjecati na potrošnju - rekla je Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.

Ovogodišnja uskršnja košarica mogla bi mnoge građane iznenaditi pa i isprazniti njihove novčanike. Iako su neke tradicionalne namirnice za Uskrs pojeftinile, cijene drugih ključnih proizvoda značajno su porasle. U usporedbi s travnjem prošle godine, od namirnica za pečenje kolača pojeftinili su brašno (0,4%), jaja (0,9%) i šećer (9,1%), a poskupjeli suho voće i orašasti plodovi (12,5%) i čokolada (26%).

Od drugih namirnica koje su česte na blagdanskom stolu, pojeftinili su svinjetina (2%), svježe povrće (1%) i krumpir (9%), smrznuta riba (2,5%) te maslinovo ulje (5%), a poskupjeli janjetina (5%), meso peradi (0,5%), suho ili usoljeno meso (3,3%) i svježa ili rashlađena riba (9,3%).