Zima još ne odustaje: Za vikend ugodno, ali sljedeći tjedan stiže snijeg. Bit će ga i u Zagrebu

Danas će biti promjenjivo oblačno, poslijepodne uz češća sunčana razdoblja osobito na istoku u jugu. Na Jadranu mjestimice kiša, ujutro i na zapadu unutrašnjosti i u Gorskoj Hrvatskoj, javlja DHMZ.

Foto: DHMZ

Vjetar slab, na istoku i umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo do jako jugo i istočni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 4 i 8, a na Jadranu 12 i 16 °C.

Nedjelja sunčana s kišom

Foto: DHMZ

Djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru u prvom dijelu dana oblačno s mjestimičnom kišom. Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, uz obalu ponegdje i istočni vjetar te bura. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 0, na obali i otocima od 6 do 10 °C. Najviša dnevna između 5 i 8, a na Jadranu od 12 do 16 °C.

Sljedeći tjedan snijeg

- U subotu na istoku Hrvatske promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća poslijepodne. Vjetar mjestimice umjeren jugoistočni i istočni. Jutarnja temperatura od -4 do -1 °C, a dnevna oko 7 °C.

U središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana rijetko je moguće malo kiše, koja se na karlovačkom području može smrzavati na podlozi, a ponešto sunčanih razdoblja poslijepodne. Jugoistočnjak će prolazno zapuhati u Podravini i Međimurju. Jutarnja temperatura zraka oko -1 °C, a dnevna od 5 do 7 °C.

I na zapadu umjereno do pretežno oblačno uz slabu oborinu, većinom kišu, koja se ujutro u Gorskoj Hrvatskoj može smrzavati na tlu. Sunčanih razdoblja bit će na obali i otocima sjevernog Jadrana. Puhat će umjereno jugo, uz obalu i istočni vjetar. Dnevna temperatura zraka od 2 do 7 °C u gorju, na sjevernom Jadranu od 11 do 14 °C.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana lokalno uz malo kiše, osobito na obali i otocima. Poslijepodne sunčanije. Puhat će umjereno jugo, prema otvorenom moru i jako, pa će more biti umjereno valovito i valovito. Dnevna temperatura zraka od 12 do 15 °C.

Na jugu Hrvatske subota će proteći barem djelomice sunčano. Malo kiše može pasti u noći i subotu ujutro. Vjetar slab i umjeren istočni i jugo. Temperatura zraka većinom od 10 do 15 °C, ujutro ponegdje malo niža - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing..

I dalje promjenjivo oblačno, ali većinom suho

Zagreb: Pogoršanje vremena zahvatilo Zagreb, pada gusti snijeg | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- U iduća dva dana na kopnu promjenjivo oblačno uz više sunčanih razdoblja u nedjelju. U utorak oblačnije, a oborina ponajprije u južnijim predjelima. U unutrašnjosti Dalmacije moguća je kiša, a u gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg. Jutra će i dalje biti hladna, a snizit će se i dnevna temperatura.

I na moru u utorak malo svježije i povećana vjerojatnost za kišu uz ponovno jačanje bure i juga. U nedjelju i ponedjeljak djelomice sunčano i većinom suho. No, na sjeveru će povremeno biti više oblaka, još u nedjelju ujutro i malo kiše. Jugo će u nedjelju slabjeti i ponegdje okrenuti na buru - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a