NOVI VAL MINUSA

Za vikend stiže novo zahlađenje

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 4 min
Zagreb: Hladno i oblačno jutro, očekuje se promjena vremena i ledena kiša | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pred nama su dani s promjenjivim vremenom, izmjenom sunca i oblaka te postupnim zahlađenjem

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, pred nama su dani s promjenjivim vremenom, izmjenom sunca i oblaka te postupnim zahlađenjem.

U petak, 16. siječnja 2026., očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. U unutrašnjosti zemlje jutro će mjestimice donijeti maglu, dok će u Dalmaciji od sredine dana biti sve više sunca.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj lokalno može pasti malo kiše. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab, a na Jadranu slab do umjeren, uz jugo i istočni smjer. Dnevne temperature kretat će se od 4 do 9 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj između 8 i 11, dok će na Jadranu biti ugodnije, od 11 do 16 °C.

U subotu, 17. siječnja, središnja Hrvatska bit će pod utjecajem niskih oblaka, a prijepodne se mjestimice može zadržati i magla. U ostalim krajevima prevladavat će sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na istoku puhati i istočni te jugoistočni.

Na Jadranu se očekuje umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, a navečer s olujnim udarima. Jutarnje temperature u unutrašnjosti spustit će se između -2 i 3 stupnja, dok će se na Jadranu kretati od 6 do 10 °C. Najviše dnevne temperature bit će od 2 do 6 stupnjeva, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 11 i 16 °C.

Prema izgledima vremena od 17. do 19. siječnja, na istoku unutrašnjosti zadržat će se pretežno sunčano. Drugdje će se uglavnom u ponedjeljak postupno raskidati niska naoblaka, dok je u subotu mjestimice moguća magla. Na Jadranu će subota biti većinom sunčana, no zatim slijedi oblačnije razdoblje, osobito na otocima, uz mogućnost slabe kiše.

Na kopnu će puhati slab vjetar, a na istoku, osobito u subotu, i umjeren istočni i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu nastavit će puhati umjerena i jaka bura, od nedjelje s olujnim udarima, dok će južnije puhati istočnjak, a prema otvorenom moru moguće i jugo. Temperature će pritom biti u padu.

