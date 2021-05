Petak će biti sunčan i topao u većini zemlje, a unatoč jakoj južini bit će najstabilniji dan ne samo ovaj već i sljedeći tjedan, prenosi HRT.

Tijekom vikenda na Jadranu će biti vjetrovito, ali suho i sunčano, dok su na sjeveru mogući povremeni pljuskovi.

Početkom novog tjedna povećava se mogućnost za nove nestabilnosti i to ne samo u unutrašnjosti već i na južnom Jadranu.

Ukratko, još neko vrijeme nećemo imati ono toplo i stabilno vrijeme kako bismo i očekivali u ovo doba godine.

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano. Uz slab do umjeren jugozapadnjak temperatura će rasti do 23 °C. Jutarnju svježinu ponegdje bi mogla pratiti i kratkotrajna magla, prognozira HRT-ov meteorolog Izidor Pelajić.

Magla je još vjerojatnija uz rijeke na širem karlovačkom području. U središnjoj Hrvatskoj od jutra većinom sunčano. Poslijepodne u gorju dnevni razvoj oblaka, a zapuhat će i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura bit će oko 6 °C, najviša do 23 °C.

U gorskoj Hrvatskoj bit će djelomice, na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, koji će jačati prema kraju dana. Ujutro po kotlinama može biti kratkotrajne magle i slabog mraza pri tlu, najviša temperatura od 15 do 20 °C, a u tom će rasponu biti i temperatura malo do umjereno valovitog mora.

U Dalmaciji bit će sunčano. Puhat će umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, a temperatura će u unutrašnjosti porasti i do 24 °C pa će mnogima biti ugodno toplo.



Podjednako i na jugu Hrvatske, gdje će biti i potpuno vedrih razdoblja. Prijepodne mjestimice još umjeren sjeverozapadni vjetar zamijenit će zapadni, a do kraja dana jugozapadni. More umjereno, prema otvorenome početkom dana ponegdje i jače valovito, zatim u smirivanju, a vidljivost dobra.

I idućih će dana na jugu Jadrana i u većini Dalmacije biti sunčano. Na sjevernom dijelu Jadrana prolazno povećana naoblaka gotovo stalno može donositi mjestimičnu kišu i lokalne pljuskove, poglavito u vjetrovitu subotu te opet u ponedjeljak. Jako jugo postupno će slabjeti tijekom nedjelje, a do kraja ponedjeljka na sjevernom bi dijelu mogla zapuhati bura.



Na kopnu će biti djelomice sunčano, ali nema stabilizacije pa povremene kiše može biti u gorju, u nedjelju i pljuskovi, osobito u središnjim predjelima, gdje će i u ponedjeljak biti oblačnije nego drugdje, uz povećanu vjerojatnost za oborine. Vjetar često slab, u subotu umjeren jugozapadnjak