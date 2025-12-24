Obavijesti

FOTO: SVE SE BIJELI

Zabijelio se sjever Hrvatske: 'Presretan sam. Snijeg je donio onaj pravi zimski ugođaj...'

Piše Luka Safundžić,
4
Foto: čitatelj/24sata

Bijele pahulje jutros su zabijelile velik dio kontinentalne Hrvatske, a promjena vremena stigla je upravo uoči Božića

Presretan sam i odmah sam u boljem raspoloženju. Snijeg je donio onaj pravi zimski ugođaj, sve izgleda ljepše i veselije, a najviše me raduje što ćemo nakon dugo vremena napokon imati bijeli Božić - ispričao nam je čitatelj iz Hlevnica, Đurmanec, u Krapinsko-zagorskoj županiji, kojega je jutrošnji snijeg posebno razveselio.

Bijele pahulje jutros su zabijelile velik dio kontinentalne Hrvatske, a promjena vremena stigla je upravo uoči Božića. Badnjak će tako proteći u znaku pretežno oblačnog vremena, čestih oborina i jakog vjetra, osobito na Jadranu.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u većini zemlje prevladavat će oblaci uz povremenu kišu. U unutrašnjosti će, s padom temperature, kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, a mjestimice se već stvara i snježni pokrivač, ponajprije u gorju i na sjeverozapadu zemlje. U Dalmaciji se očekuju izraženiji pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom.

Vjetar će na kopnu puhati umjeren sjeveroistočni, dok će vremenski uvjeti na Jadranu biti znatno nepovoljniji. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zapuhat će jaka i olujna bura, a podno Velebita i orkanska, dok će na jugu prevladavati umjereno do jako jugo. Temperature u unutrašnjosti kretat će se uglavnom između 0 i 5 stupnjeva, a na Jadranu od 9 do 15 stupnjeva Celzija.

Tijekom Badnje noći u unutrašnjosti se očekuju povremene oborine, uglavnom u obliku susnježice i snijega, dok bi na krajnjem istoku zemlje moglo biti uglavnom suho. Na Jadranu će mjestimice padati kiša, osobito na dalmatinskim otocima, uz nastavak vrlo vjetrovitog vremena.

Ni sutra se vrijeme neće bitno smiriti. U unutrašnjosti će ostati pretežno oblačno uz povremeni snijeg i susnježicu, dok će na Jadranu biti promjenjivo, s kišom uglavnom u prvom dijelu dana. Bura će i dalje biti jaka do olujna, a podno Velebita i orkanska.

DHMZ je ranije upozorio kako će ciklona nad zapadnim Sredozemljem donijeti Hrvatskoj izraženu promjenu vremena, a frontalni poremećaj koji će se s Badnjaka na Božić premještati preko zemlje donijet će i najobilnije oborine. Uz dotok hladnijeg zraka sa sjevera, u Gorskom kotaru i Lici očekuje se stvaranje snježnog pokrivača, dok je snijeg moguć i u drugim gorskim predjelima te ponegdje u nizinama, osobito na sjeverozapadu zemlje.

