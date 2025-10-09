Zabio se u auto kod Ludbrega, čak pet ozlijeđenih u sudaru

Petero ljudi ozlijeđeno je u prometnoj nesreći do koje je došlo u srijedu ujutro u Križovljanu, nakon što je vozač automobila prešao na suprotnu stranu kolnika i frontalno se sudario s drugim vozilom.

Prema policijskom izvješću, 49-godišnji vozač oko 6.15 sati kretao se iz smjera Martijanca prema Poljancu kada je iz neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku i udario u automobil kojim je upravljao 72-godišnjak.

U nesreći su ozlijeđena oba vozača te troje putnika u dobi od 17, 20 i 45 godina. Svi su prevezeni u Opću bolnicu Varaždin, gdje im je pružena liječnička pomoć, a težina ozljeda bit će naknadno utvrđena.

Policija je obavila očevid, a promet se privremeno odvijao otežano.