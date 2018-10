'Zaboravila' kći odvesti u vrtić: Djevojčica (1) preminula u autu

Kailyn Pollard (29) uhićena je u petak, nakon što je policija Seminole Countyja objavila da istražuju uzroke smrti jednogodišnje djevojčice. Protiv majke je podignuta optužnica za ubojstvo iz nemara, a prvo sudsko saslušanje održano je u subotu, prenosi britanski Mirror.

Prema informacijama o uhićenju koje ima WFTV, Pollard tvrdi kako je kćerku zaboravila odvesti u vrtić. Pojavila se na poslu u 8:30, a malena je ostala u vrućem autu sve do kraja majčine smjene u 16 sati.

Da je kćerkicu ostavila u užarenoj sjedalici, shvatila je tek kada je zaustavila automobil da natoči gorivo i kupi večeru. Policija je potvrdila da je malena već bila mrtva kada su stigli na benzinsku postaju.

