Zaboravio da ga traže: Policija ga zaustavila, imao 2,4 promila

Policijski službenici Policijske postaje Delnice u prometnoj su kontroli uhitili 47-godišnjeg hrvatskog državljanina za kojim je bila raspisana potraga radi dovođenja u istražni zatvor.

Kako je izvijestila policija, muškarac je u petak, 2. siječnja, oko 11.45 sati zatečen u prometu na području Ravne Gore dok je upravljao autom riječkih tablica pod snažnim utjecajem alkohola. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od čak 2,42 promila alkohola u krvi.

Daljnjom provjerom utvrđeno je kako je za 47-godišnjakom raspisana potraga s mjerom sprovođenja u istražni zatvor. Osumnjičenik je odmah uhićen i priveden u policijsku postaju, a po završetku postupanja sproveden je u zatvor u Rijeka.

Zbog počinjenog prometnog prekršaja protiv njega je podnesen optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu. Policija predlaže izricanje novčane kazne u iznosu od 1.320 eura te zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci. Dodatno je sankcioniran i sukladno odredbama Zakona o prebivalištu.