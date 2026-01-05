Obavijesti

News

Komentari 1
ODMAH U ISTRAŽNI

Zaboravio da ga traže: Policija ga zaustavila, imao 2,4 promila

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Zaboravio da ga traže: Policija ga zaustavila, imao 2,4 promila
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Provjerom je utvrđeno je kako je za 47-godišnjakom raspisana potraga s mjerom sprovođenja u istražni zatvor. Osumnjičenik je odmah uhićen i priveden u policijsku postaju, a po završetku postupanja sproveden je u zatvor u Rijeka.

Policijski službenici Policijske postaje Delnice u prometnoj su kontroli uhitili 47-godišnjeg hrvatskog državljanina za kojim je bila raspisana potraga radi dovođenja u istražni zatvor.

Kako je izvijestila policija, muškarac je u petak, 2. siječnja, oko 11.45 sati zatečen u prometu na području Ravne Gore dok je upravljao autom riječkih tablica pod snažnim utjecajem alkohola. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od čak 2,42 promila alkohola u krvi.

Daljnjom provjerom utvrđeno je kako je za 47-godišnjakom raspisana potraga s mjerom sprovođenja u istražni zatvor. Osumnjičenik je odmah uhićen i priveden u policijsku postaju, a po završetku postupanja sproveden je u zatvor u Rijeka.

Zbog počinjenog prometnog prekršaja protiv njega je podnesen optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu. Policija predlaže izricanje novčane kazne u iznosu od 1.320 eura te zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci. Dodatno je sankcioniran i sukladno odredbama Zakona o prebivalištu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija

'Na mjestu događaja zatekli smo ozlijeđenog muškarca, dok se napadač udaljio u nepoznatom smjeru. U tijeku je kriminalističko istraživanje', rekli su nam iz policije
Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske
PRIPREMITE SE

Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske

U ponedjeljak je oblačno, na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i snijeg te novi snježni pokrivač, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj...
Trump nakon Venezuele prijeti Kolumbiji i Grenlandu. Kina: Odmah oslobodite Madura!
IZ MINUTE U MINUTU:

Trump nakon Venezuele prijeti Kolumbiji i Grenlandu. Kina: Odmah oslobodite Madura!

Također je rekao da Kuba, bliski saveznik Venezuele "izgleda kao da je spremna pasti" sama od sebe, bez američke vojne akcije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026