Zaboravljen, ali nije nestao: Koronavirus i dalje odnosi žrtve

Pet godina otkako je covid-19 iz temelja izmijenio naše živote, zaraza podvarijantama toga virusa i dalje traje te od njegovih posljedica i danas u cijelome svijetu umiru mnogi pacijenti, premda na daleko nižoj razini nego na vrhuncu pandemije.

'Virus je i dalje među nama'

Oko 777 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom i više od sedam milijuna smrtnih slučajeva službeno je evidentirano od prve infekcije u prosincu 2019., podaci su Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), no vjeruje se da je pravo stanje daleko lošije, a brojevi daleko veći.

Pandemija je istodobno osakatila zdravstvene sustave, srušila gospodarstva i poslala stanovništvo mnogih zemalja u karantene.

U drugoj polovici 2022. stopa zaraze i smrtnosti pala je zbog porasta imuniteta koji je nastao bilo od cijepljenja ili od preboljele infekcije. Virus je u međuvremenu postao i manje opasan. Stoga je u svibnju 2023. WHO proglasio hitnu fazu pandemije završenom.

Čini se da je otad virus postupno postao endemičan, smatraju stručnjaci te dodaju da se povremeno ponovno pojavljuje sa simptomima sličnim gripi, premda je manje sezonski. Istodobno se priča o koronavirusu postupno povukla i iz javnih rasprava i medija.

"Svijet želi zaboraviti ovaj patogen koji je još uvijek među nama. Mislim da ljudi žele ostaviti covid u prošlosti kao da je to završena priča i u mnogim se aspektima pretvarati da se pandemija nije nikada ni dogodila upravo zato jer je bila tako traumatična", rekla je prošli mjesec ravnateljica odjela WHO-a za pripravnost na pandemiju Maria Van Kerkhove.

Po podacima WHO-a, od listopada do studenoga prošle godine evidentirano je više od 3000 umrlih od posljedica covida u 27 zemalja.

Razne varijante

Otkako se u studenome 2021. pojavila varijanta omikron, razne njezine podvarijante izmjenjuju se jedna za drugom kao dominantan soj u cijelome svijetu.

Trenutačno je u svijetu najčešća omikron varijanta KP.3.1.1.

Rekombinantna varijanta virusa SARS-CoV-2, takozvana XEC podvarijanta nastala kombinacijom dviju prethodnih podvarijanta omikrona jedina je čije širenje trenutačno prati WHO, premda agencija Ujedinjenih naroda njezin globalni zdravstveni rizik ocjenjuje niskim.

Nijedna od uzastopnih podvarijanta omikrona nije bila zamjetno teža od ostalih, premda neki stručnjaci upozoravaju kako nije isključeno da bi budući sojevi mogli biti prenosiviji ili smrtonosniji.

Cjepiva i liječenje

Cjepiva protiv koronavirusa razvijena su u rekordnom roku i pokazala su se moćnim oružjem protiv virusa. Dosad je u svijetu upotrijebljeno više od 13,6 milijarda doza, no s obzirom na to da su bogate zemlje kupile velik dio ranih doza cjepiva došlo je do nejednake distribucije u svijetu.

U nekim se zemljama i dalje preporučuju dodatna booster cjepiva ažurirana za podvarijantu JN.1 omikron, osobito za rizične skupine u koje spadaju starije osobe.

No podaci WHO-a pokazuju da većina ljudi, uključujući i spomenutu stariju populaciju nije obavila docjepljivanja, a čak je i među zdravstvenim radnicima stopa uzimanja booster doze u 2024. iznosila manje od jedan posto.

Dugi covid

Milijune ljudi u svijetu pogodio je dugotrajni covid, o kojemu se još uvijek zna malo. Traje mjesecima nakon prve infekcije.

Uobičajeni su mu simptomi umor, moždana magla i otežano disanje.

Po prošlomjesečnim podacima WHO-a dugi covid razvije se u oko šest posto ljudi zaraženih koronavirusom. "Takvo stanje i dalje predstavlja znatno opterećenje za zdravstvene sustave", stoji u objavi organizacije.

Puno toga o dugome covidu ostaje nepoznato. Nema ni testova ni odgovarajućeg načina liječenja. Čini se da izglede za razvoj dugotrajnog covida povećavaju višestruke infekcije covidom.

Prijete li nam u budućnosti slične pandemije?

Znanstvenici upozoravaju da će nas prije ili kasnije pogoditi još jedna pandemija te svijet pozivaju da izvuče pouke i da se pripremi za predstojeću.

Odnedavno je pozornost znanstvenog svijeta usmjerena na virus ptičje gripe (H5N1), osobito nakon što su Sjedinjene Države u ponedjeljak izvijestile o prvoj ljudskoj smrti od posljedica tog virusa.

Od kraja 2021. države članice WHO-a pregovaraju o prvome svjetskom sporazumu o prevenciji, pripravnosti i odgovoru na pandemiju, ali dogovora još nema.

Pandemiju covida obilježio je golem porast skepticizma i dezinformacija o cjepivima.

Stručnjaci upozoravaju i na to da će skeptik prema cjepivima i teoretičar zavjere Robert F. Kennedy Jr., izbor izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa za ministra zdravstva, biti zadužen za američki odgovor na moguću buduću pandemiju u iduće četiri godine.