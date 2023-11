Zabranjeni pesticid u domaćim mandarinama: 'Ljuti smo zbog neodgovornih pojedinaca'

Zabranjeni pesticid klorpirifos pronađen je na jednom voćnjaku u dolini Neretve koji ima osam do deset tona mandarina, a protiv proizvođača pokrenut je prekršajni postupak, javlja Dnevnik Nove TV.

- Zabranjuje se stavljanje na tržište tih mandarina i naređeno je neškodljivo zbrinjavanje uz prisustvo inspektora koji vodi inspekciji postupak, što je još u tijeku - objasnila je načelnica sektora za nadzor poljoprivrede DIRH-a Željana Brkić.

Inspekcija je obuhvatila 20 voćnjaka, a jedan je pao na testu.

- Može doći do razvoja genotoksičnosti i neurotoksičnosti kod sisavaca, to je vrlo štetan utjecaj, mogući utjecaj. No ovdje se radilo o vrlo maloj količini pesticida i također kora mandarina se guli, i time je smanjena izloženost, ali naravno s obzirom na to da je zabranjen, to je onda da je količina 001 miligram po kilogramu proizvoda - rekla je prokurica Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu Iva Pavlinić.

Radi se o pesticidu koji je zabranjen prije tri godine. No, proizvođači mandarina su ljuti jer zbog jednog neodgovornog pojedinca, kako kažu, svima je nanesena velika šteta.

- Državni inspektorat je potvrdio da se radi o samo jednom uzorku koji nije prošao, možemo reći da su sve druge mandarine stavljene na tržište u RH zdravstveno isprave - kao je predsjednik Udruge proizvođača agruma Željko Bijeliš.

U sklopu ove akcije i sanitarna inspekcija obavila je nadzore u otkupnim centrima. Iz državnog inspektorata poručuju - sve mandarine na tržištu Republike Hrvatske sigurne su za konzumaciju.