Uništili hrpu mandarina: 'Već 20 godina koristimo taj pesticid i sad je odjednom otrovan...'

Pošiljka mandarina iz Hrvatske namijenjena izvozu na tržište Srbije zaustavljena je krajem listopada na granici sa Srbijom te je naloženo uništenje zbog pronađenog nedozvoljenog pesticida.Proizvođač mandarina iz Opuzena, Neven Mataga, gostovao je u četvrtak u Novom danu na N1 gdje je govorio o zabrani izvoza i pesticidima.

- Ta mandarina je došla na loš glas, mi ne znamo zbog čega. Najvjerojatnije se dogodio neki mali propust - rekao je Mataga za N1. Dodao je da ne zna zašto od Hrvatske poljoprivredne komore ili neke druge institucije nije još došla jasna informacija zašto je 18. listopada sustav EU za brzo obavještavanje o sigurnosti hrane objavio da je pronađeno 0.044 mg po kilogramu mandarina pesticida koja je izvezena u Srbiju i nakon toga uništena.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na području Neretve je, kaže, oko četiri tisuće registriranih OPG-ova, od kojih se njih oko dvije tisuće bavi proizvodnjom mandarina.

- Ima manjih i većih proizvođača, postoji mogućnost da se neka mala sitnica dogodila unutar toga - dodao je Mataga.

Smatra da nije isključeno da netko potencira da na ovaj način neretvanske mandarine budu proglašene kao nešto što ne valja.

Pesticid koriste 20 godina

- Našao se jedan pesticid, insekticid, koji je bio u uporabi do prije dvije godine. Koristili smo ga 20 godina i sad odjednom ispada da se truju djeca, da se truju naši konzumenti. To ne stoji i vi možete biti sigurni da jedete neretvansku mandarinu koja je svježa, prava, koja sigurno ima sve najbolje u sebi - kaže Mataga.

Dodao je da su teške riječi kad se kaže da je nešto zatrovano, ali ako je mandarina u sebi imala male ostatke pesticida, da je to minorno.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Sigurni smo da se 99.9 posto proizvođača koristi listama koje su dozvoljena zaštitna sredstva. Na našem području imamo članove EuroGAP-a gdje je kontrola proizvodnje od zimske rezidbe do berbe - kompletno ste u sistemu. Provjera i stabla i lista i ploda, tako da naši konzumenti mogu biti zadovoljni. Sad naglo imate ogromni pad cijena, ogromno nezadovoljstvo proizvođača. Ovo je došlo kao vatra da spali sve to što je u Neretvi rađeno godinama. I mi stojimo iza toga da je to jedan brend, a ne otrovni proizvod - dodao je.

Proizvođači će, tvrdi, ove godine biti u minusu od 20 do 30 posto.