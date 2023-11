Proizvođači mandarina: Kazniti one koji koriste susjedne države i razne kanale da kupe pesticide

Ovo što se dogodilo svakako nije dobro za imidž mandarine, upozorio je za HRT agronom Robert Doko komentirajući nedavno objavljenu vijest da je s granice sa Srbijom vraćena pošiljka neretvanskih mandarina, jer su u plodovima pronađeni ostaci pesticida klorpirifosa, u Hrvatskoj zabranjenog još 2020. godine.

U mandarinama za Srbiju od 15 voćara koji su isporučivali mandarine, klorpirifos pronađen kod samo jednog.

- Klorpirifos je naime, 2020. godine, zabranjen za uporabu u Republici Hrvatskoj zbog dokazane genotoksičnosti, odnosno neurotoksičnosti. I stoga pesticidi koji sadrže aktivnu tvar klorpirifos ne smiju biti u uporabi i njihove maksimalno dozvoljene koncentracije smanjene su na granicu određivanja, dakle na minimalne količine. U ovim slučajevima radi se da je korišten pesticid koji se nije smio koristiti, objasnila je Iva Pavlinić Prokurica, iz Hrvatske agencija za poljoprivredu i hranu.

Dodala je i da se radi o vrlo malim količinama klorpirifosa.

- Dodatni je problem u tome što za taj pesticid zato što je zabranjen nisu postavljene toksikološke referentne vrijednosti i stoga se zapravo ne može adekvatno procijeniti rizik za zdravlje potrošača, naglasila je.

Državni inspektorat pošiljke je primjereno zbrinuo. Nadzor kojim bi se trebao utvrditi identitet dvaju nesavjesnih proizvođača još traje.

- U daljnjem postupku poljoprivredna inspekcija poduzima zakonom propisane upravne i prekršajne mjere vezano uz pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja i stavljanje na tržište zdravstveno neispravne hrane. Naglašavamo kako niti jedna sporna pošiljka nije stavljena na tržište Republike Hrvatske, stoji u priopćenju inspektorata.

Zabranjenog pesticida nema u poljoprivrednim ljekarnama na području Hrvatske i sva dopuštena zaštitna sredstva koja kupuju OPG-ovi se evidentiraju. Ogorčeni proizvođači stoga traže da se kazne oni koji su prekršili zabranu.

- Razlučiti one koji rade dobro, koji rade uredno i od tih će kupovati, a od onih koji koriste susjedne države i raznorazne kanale da dobiju te jeftinije pesticide, njih treba kazniti. I to treba naći i ako treba ih tražiti analizama, to treba napraviti, rekao je Jure Kapović uzgajivač mandarina.

Mandarine iz doline Neretve prepoznate su po cijeloj Europi.

- Imamo jedan odličan proizvod i ovo je nešto, što nam se stvarno nije trebalo dogoditi u ovako jednoj zahtjevnoj i teškoj sezoni, kaže agronom Doko.

Mandarine su poznate po tom što im je potrebna minimalna zaštita. - Ja osobno ovaj voćnjak štitim modrim uljem i u proizvodnji, u razvoju mandarine pratim stanje na terenu i ako ne triba politi, ne triba politi. Ako treba, dozvoljena su sredstva ta i ta, a ima ih, zna se kolika koncentracija ide na koju površinu. To se zaštiti relativno rano, to bude šesti-sedmi mjesec i što se mene tiče zaštita mandarine je gotova - govori Marko Šuman, predsjednik Udruge poljoprivrednika "Modrič".

Do kraja ovogodišnje berbe mandarina ostalo je još oko mjesec dana, a sada na red dolaze najkvalitetnije i najslađe sorte.