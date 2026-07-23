INSPEKCIJA Zbog fekalija u moru ne preporučuje se kupati na ovoj plaži u Dalmaciji

Na plaži u Stonu zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli te se do daljnjega ne preporučuje kupanje, upozorila je u četvrtak Dubrovačko-neretvanska županija.

Kratkotrajno onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom petoga redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

"Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Ston prelaze graničnu vrijednost za bakteriju Escherichia coli", navode iz zavoda.

Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja, o kojem su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.