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ONEČIŠĆENO

INSPEKCIJA Zbog fekalija u moru ne preporučuje se kupati na ovoj plaži u Dalmaciji

Piše HINA,
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INSPEKCIJA Zbog fekalija u moru ne preporučuje se kupati na ovoj plaži u Dalmaciji
ILUSTRACIJA | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja, o kojem su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije

Na plaži u Stonu zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli te se do daljnjega ne preporučuje kupanje, upozorila je u četvrtak Dubrovačko-neretvanska županija.

Kratkotrajno onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom petoga redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

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"Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Ston prelaze graničnu vrijednost za bakteriju Escherichia coli", navode iz zavoda.

Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja, o kojem su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

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