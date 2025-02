Zabranjuju četničke spomenike po Hrvatskoj! Država ih miče, a evo i koliko su nove kazne

Spomenici s napisima koji veličaju velikosrpsku agresiju će biti uklonjeni u roku 30 dana. Predviđa to novi Zakon o grobljima koje je u srijedu navečer u javno savjetovanje pustilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ove izmjene je inicirao Domovinski pokret, a izmjene zakona su posljednji potez njihova državnog tajnika Davida Vlajčića. On bi trebao s te funkcije u Ministarstvu graditeljstva otići za novog ministra poljoprivrede ako HDZ ispuni uvjet o micanju čelnika Hrvatskih šuma do glasanja o ministru u utorak.

Odredbe koje se predlažu su prilično jednostavne, a neobično je da će se osnovati i posebna povjerenstva na razini županija koja će odlučivati koji napis to vrijeđa nacionalne, vjerske i moralne osjećaje građana.

Već dugo vremena je niz spornih spomenika koji izazivaju žestoke rasprave u društvu, a koji su ostali od vremena kada su dijelovi Hrvatske bili pod okupacijom. Najpoznatiji je onaj Vukašinu Šoškočaninu koji je bio vođa pobunjenih Srba na istoku Hrvatske i odgovoran je za smrt 12 policajaca u Borovu naselju. Ploču koja ga je veličala i isticala da se radi o srpskoj zemlji je nepoznati netko maknuo u studenom, ali po njemu su ovaj zakon neki prozvali i "Lex Šoškočanin".

Problem sa takvim i sličnim spomenicima je nastao iako postojeći zakon predviđa uklanjanje svih napisa koji vrijeđaju osjećaje i suprotni su vrednotama propisanim Ustavom. Međutim, postojeći zakon je stupio na snagu krajem veljače 1998. godine, pa su svi spomenici koji su podignuti prije toga ostali.

Zakon sada propisuje da u roku 30 dana upravitelj groblja mora prijaviti takve napise posebnom županijskom povjerenstvu i oni trebaju biti uklonjeni. Neprimjerene napise može prijaviti i svaki građanin. Nakon odluke o micanju, korisnik grobnog mjesta je dužan ukloniti napis, a ako to ne učini, "uklonit će se putem trećih osoba". Kazna za nepostupanje po odluci o micanju spornih napisa je od 1.000 do 5.000 eura.

Zanimljivo je da Vlada želi izbjeći da pod odredbama ovog zakona netko može prijaviti da mu vrijeđa osjećaje ustaški, domobranski, partizanski spomenik ili neki drugi dignut prije 1990. godine.

- Zakonom bi se propisalo da se spornima mogu smatrati samo spomenici podignuti nakon 30. svibnja 1990. kako se ne bi otvorio put širem povijesnom revizionizmu i daljnjim podjelama u društvu – stoji u obrazloženju zakona.

A ovako je ministarstvo obrazložilo zašto uopće treba donijeti novi zakon.

" I danas se na hrvatskim grobljima susreću grobovi i grobnice pripadnika agresorskih i okupatorskih vojnih i paravojnih postrojbi zaostali iz vremena kada su dijelovi državnog teritorija više godina bili pod okupacijom srpskih agresora (1991.-1995.), a u hrvatskom Podunavlju i pod Prijelaznom upravom Ujedinjenih naroda za istočnu Slavoniju sve do 15. siječnja 1998. Nadgrobni natpisi-poruke i njima pripadajuće aplikacije na pojedinim grobovima i grobnicama tih pokojnika očito su i nedvojbeno protivni članku 11. stavku 4. Zakonu o grobljima. Štoviše, protivni su i Ustavu Republike Hrvatske. Naime, zbog svoje militantnosti te poticanja mještana i šire javnosti na prihvaćanje ideologije i ciljeva oružane agresije na Hrvatsku, sporni nadgrobni spomenici i natpisi na njima protivni su i poštivanju prava čovjeka, i mirotvorstvu, i vladavini prava kao najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske a u sadržajnom smislu često predstavljaju poricanje hrvatske države te veličanje velikosrpstva. Opisani nadgrobni natpisi-poruke te pripadajuća grobna ikonografija i simbolika opterećuju hrvatsko društvo već godinama."

Ministra Branka Bačića smo danas pitali i koliko je takvih spomenika u Hrvatskoj. Rekao je da se ne zna točan broj, ali da će lokalne zajednice imati povjerenstva koje će odlučivati o prijavama.