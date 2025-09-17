Ovdje više nije sigurno, slaže se većina mještana zagrebačke Dubrave s kojima smo razgovarali, a osobito su u strahu roditelji djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Kako nam kažu, maloljetnička banda, ili više njih, terorizira djecu, ali i odrasle, u njihovu naselju. Sve je počelo još ljetos, a kulminiralo u subotu, 6. rujna, kad je skupina maloljetnika navečer u sat vremena dva puta napala i pretukla nekoliko maloljetnika.

Zabrinuti mještani Retkovca: 'Svaku večer se čuje vrištanje, više se ne osjećamo sigurnima'

- To se čuje vrištanje svaku večer. Nije bio jedan događaj nego to traje cijelo ljeto. Bila je galama djece, sad jesu li se mlatili ili nisu, to ne znam. Demolirali su u naselju drugi park, je li to ista ekipa ili nije, ne znam, pokušali su srušiti tobogan, srušili su ljuljačke... Mene nije strah, ja se ne bojim. Mogu nasrnuti na bilo koga. Jednog su starijeg čovjeka napali tu negdje - govori nam mještanka koja je izašla na kišno i vjetrovito vrijeme prošetati psa.

Čula je, dodaje, da se okupljaju na školskom igralištu.

- Tu bi trebala policija možda malo češće patrolirati. Krenulo je s onim električnim romobilima. Mene su skoro tri puta udarili na tim romobilima. Onda je policija dolazila, jedno vrijeme je bio mir pa je ponovno sve počelo. Žalosno je što su u pitanju djeca, toga nikad nije bilo. Rođena sam tu, nekada davno su se znali potući iz susjednih naselja, ali to je bila dogovorena tučnjava i to je bilo davno - kaže naša sugovornica.

I druga mještanka, inače mlada majka, kaže da se svi boje za svoju djecu.

- Te večeri kad je bila tučnjava, čula sam da su ih vidjeli s letvama, tražili su taksi. Još su vikali na taksista jer nije htio njih sedam primiti u vozilo. Uglavnom se to zbiva u večernjim satima jer je danju više ljudi vani, valjda se ne usude. Nadam se da će se sad, kad se digla javnost, nešto ipak poduzeti - kaže druga mještanka.

O događaju od 6. rujna prvi je izvijestio RTL. Razgovarali su s majkom jednog od napadnutih dječaka. On je s nekoliko prijatelja sjedio na školskom igralištu, gdje ih je bez povoda napala skupina od 20-ak maloljetnika, koji su imali i letve.

- Razdvojili su ih jedne od drugih i počeli tući. Uspjeli su im se istrgnuti i pobjeći, no presreli su ih tu kod parka. Ja sam ih gledao s prozora kako mlate, samo od nadstrešnice nisam vidio tko je žrtva, koga tuku. Čuo sam vrisku i jauke kroz otvoren prozor i nekoga kako viče: 'Nemoj, nemoj' i udarce. Izašao sam iz kade, bio sam sav mokar. Počeo sam galamiti i mislio da će na ciku i viku, polijevanje vodom, prestati. Međutim, samo su pogledali gore i nastavili - rekao je otac jednog napadnutog srednjoškolca, koji je sa svog prozora svjedočio premlaćivanju.

Nekoliko metara od ulaza ugledao je troje-četvero djece kako mlate daskama dječaka dok on jauče. Prepoznao ga je kao sinova prijatelja. Krenuo je zvati sina na mobitel i čuo kako vrišti i viče da ga tuku.

- Tek tad sam shvatio tko je bio ispod nadstrešnice. Sin je u stan uletio sav krvav, nos, usta, majica. Sišao sam sa suprugom, ali nismo zatekli ni prijatelja ni djecu u sukobu sa zakonom. Dok smo ih tražili, sin je javio da je prijatelj uspio stići kući, ali u mnogo lošijem stanju od njega. Njega je Hitna prevezla na Rebro, a ja sam nazvao policiju i odvezao sina isto na Rebro - priča.

U travi je pronašao letve koje su koristili napadači i odnio ih policiji kao dokaz.

Nema primjedbi na rad policije, kaže da su učinili što su mogli.

- Što vrijedi što policija privodi i prijavljuje kad su oni već isti dan na slobodi, snimaju se za TikTok i još im popularnost raste?! Da samo vidite što sve objavljuju na društvenim mrežama, kako ponižavaju drugu djecu i nikome ništa... Oni su 'djeca u sukobu sa zakonom' kojoj treba pružiti priliku i pokušati ih preodgojiti. A što je s našom djecom - pita se ogorčeni otac.

Iz zagrebačke policije potvrdili su napad na skupinu maloljetnika.

- U večernjim satima 6. rujna na igralištu školske ustanove na području Dubrave došlo je do fizičkog napada od strane nekoliko mlađih osoba prema troje maloljetnika, od kojih je jednome pružena liječnička pomoć zbog zadobivenih lakih tjelesnih ozljeda. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđen je jedan od maloljetnika počinitelja te je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena nadležnom Državnom odvjetništvu - kazala je policija te dodala da se kriminalističko istraživanje nastavlja.

Za Jutarnji list odgovorili su i na tvrdnje da je riječ o maloljetničkoj bandi te da je bilo više događaja.

- Radi se o izoliranim događajima u naselju Retkovec te nisu potvrđeni navodi o grupama maloljetnih osoba s devijantnim ponašanjem. Policijski službenici III. policijske postaje (Dubrava) svakodnevno i preventivno obilaze mjesta poput dječjih vrtića, škola i igrališta oko kojih se kreću ili zadržavaju djeca u cilju sprečavanja kaznenih djela i prekršaja, poglavito s elementima nasilja - kazali su iz zagrebačke policije.