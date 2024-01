Zabrinuti stanari iz Gajeve: 'U zgradu nam krišom trpaju 80 ljudi. Ona to ne može izdržati'

Bojimo se za svoju i sigurnost naše imovine, kažu nam suvlasnici iz zagrebačke Gajeve ulice s kućnog broja 17 i 19. Naime, na trećem katu njihovih ulaza, kako su doznali, poslovni prostor prenamjenjuje se u stambeni, a navodno bi se tamo trebalo useliti 80 ljudi. Riječ je, kako su čuli, o stranim radnicima. Vidjeli su da se na treći kat unose ležajevi, a kreveti na kat vidljivi su s ulice, doznali su od radnika da je u prostor uneseno 80 madraca, navodno se ugrađuje devet tuš kabina, a stigli su štednjaci, frižideri...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... stambena zgrada gajeva 80 ljudi | Video: 24sata/pixsell

Vlasnik poslovnog prostora na trećem katu je Zavod za istraživanje kvalitete d.o.o. (ZIK), a uvidom u vlasničke listove vidljivo je da se prostor koji bi se trebao prenamijeniti u stambeni prostire na 447 kvadrata. Prema mailu koji smo dobili na uvid, ZIK je informirao suvlasnike da je prostor dao u najam tvrtki Tada kreativna radionica d.o.o., kojoj je vlasnik Rihard Krasnić, otac Bernarda Krasnića, inače menadžera agencije za nekretnine. ZIK je informirao suvlasnike da Tada kreativna radionica planira prostor koristiti za smještaj.

- Zabrinuti smo jer zgrada je stara sto godina. Nije projektirana za tako mnogo ljudi. U potresu smo dobili žutu naljepnicu, a ulaz 19 na potkrovlju ima čak crvenu. Strahujemo da sustav kanalizacije i električne instalacije neće izdržati. Bojimo se da ćemo izgorjeti, imati problema s kanalizacijom ili statikom - priča Tomislav Rosandić iz Gajeve 17.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Suvlasnici su za sve što se zbiva doznali u četvrtak, a u petak su sve prijavili Državnom inspektoratu, upravitelju zgrade, Zavodu za zaštitu spomenika kulture i MUP-u. Suvlasnici kažu kako su radovi, prema informacijama koje imaju, počeli oko Badnjaka.

- Smatramo da je smišljeno napravljeno da se radi tijekom blagdana jer većina nas nije u to vrijeme bila u zgradi. Mislili smo da se poslovni prostor renovira, a onda nas je zatekla informacija da se prenamjenjuje - navodi Rosandić.

Suvlasnik Darko Marić rekao je kako suvlasnici nemaju ništa protiv da vlasnik raspolaže svojim prostorom kako je za njega najbolje, ali ne na štetu ostalih suvlasnika.

- Vidjeli smo da se unose ležajevi, madraci, štednjaci... Nismo baš sigurni da to može biti u prostoru da se ne ugrozi naša sigurnost. Ako vlasnik i investitor imaju potrebnu dokumentaciju, mi nemamo ništa protiv toga, ali voljeli bismo da nam to daju na uvid. Dok to ne vidimo, smatramo da trebamo reagirati kako bismo se zaštitili - poručio je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Danko Cvjetićanin, bivši košarkaš i suvlasnik iz Gajeve 19, uvjeren je također kako zgrada zbog starosti, oslabljene statike nakon potresa, drvenih stepenica i greda u ulazu ne može izdržati dodatnih 80 ljudi.

- U povijesti u ove dvije zgrade nikad nije živjelo više od 30 ljudi, a sad imamo situaciju da ćemo praktički imati hostel. Ako su točne informacije da će biti 80 ljudi na ukupno 450 kvadrata, to ne ugrožava samo našu imovinu, nego i nas - rekao je Cvjetićanin.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kontaktirali smo Riharda Krasnića, vlasnika tvrtke Tada kreativna radionica, a on tvrdi da s tim nema veze. Sugerirao nam je i da se ne bavimo tom temom. Direktor ZIK-a, nezadovoljan što smo dobili mail na uvid, rekao je da su unajmili prostor za registriranu djelatnost tvrtke i da je na najmoprimcu da ishodi sve potrebne dozvole. ​

Apel vlastima: 'Pomozite nam!'

Na ulazu u poslovni prostor koji se planira prenamijeniti nalaze se kartoni i smeće, koji svjedoče o uređenju, što je suvlasnicima trenutačno najmanji problem. Apeliraju na gradske i državne vlasti da im pomognu.