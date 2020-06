Zadar na svim naslovnicama: Strani mediji bruje o teniskom 'korona turniru' i kritiziraju ga

Na teniskom turniru 'Adria Tour' koji je održan ovog vikenda u Zadru, ispostavilo se da je bugarski tenisač Grigor Dimitrov pozitivan na korona virus...

<p>Koliko sam shvatio, potreban je vremenski rok od 10 ili 15 minuta na blizini od pola metra da čovjek bude ugrožen. Nitko od nas iz organizacije ili od igrača nije bio toliko dugo pokraj Dimitrova. Svi ćemo odraditi testove i postupati kako nam bude rečeno, izjavio je <strong>Goran Ivanišević</strong> nakon incidenta u Zadru. </p><p><strong>Pogledajte otkazivanje Adria Toura: </strong></p><p>Na teniskom turniru 'Adria Tour' koji je održan ovog vikenda u Zadru, ispostavilo se da je bugarski tenisač <strong>Grigor Dimitrov </strong>pozitivan na korona virus. Načelnik Stožera civilne zaštite za Zadarsku županiju <strong>Šime Vicković </strong>je za HRT rekao kako je još tenisača zaraženo virusom pa je tako ubrzo cijeli svijet čuo za Zadar. </p><p>- Žao mi je zbog štete koju sam izazvao. Kod kuće sam i oporavljam se. Važno mi je da svi koji su proteklih dana bili sa mnom u kontaktu budu testirani - napisao je Dimitrov na društvenim mrežama i objavio fotografiju s maskom na licu. </p><p>Nakon što su se rasplamsale vijesti, finale turnira je otkazano. </p><p>- Jako nam je žao što se to dogodilo, jer smo se s naše strane trudili provoditi sve mjere. Sada organiziramo zdravstvene službe kako bi što veći broj igrača i svih koji su bili u kontaktu s Grigorom bio testiran - rekao je direktor Adria Toura<strong> Đorđe Đoković </strong>te dodao kako je stupio u kontakt sa 'svim igračima, njihovim obiteljima i ekipama, volonterima i ljudima iz organizacije i nitko od njih nema simptome'. </p><p>Njemački mediji napali su organizaciju turnira koju je inicirao prvoplasirani tenisač svijeta <strong>Novak Đoković.</strong> </p><p>- Teniski turnir Adria Tour, koji je inicirao Đoković, izazvao je uglavnom kritičke reakcije u medijima na njemačkom jeziku. Najviše pozornosti privukla je zabava koja je poslije mečeva održana u jednom beogradskom klubu - prenosi<a href="https://www.dw.com/hr/mediji-na-njema%C4%8Dkom-%C4%91okovi%C4%87-i-beograd-iritiraju/a-53825246"> DW</a>, a dnevni list Süddeutsche Zeitung također je pun kritika. </p><p>- Sasvim je neodgovorno da je, u vrijeme kada čitav svijet pokušava izići na kraj s epidemijom korona virusa, gledalište u teniskom centru ’Novak’ bilo prepuno“, a nakon mečeva razdragani igrači međusobno su se grlili i u potpunosti ignorirali sve epidemiološke mjere fizičkog distanciranja - prenosi DW. </p><p>I CNN, BBC, AFT, Eurosport, Reuters i New York Times, prenijeli su vijest, kao i onu organizatora o otkazivanju turnira zbog zaraze.</p><p>- Iako ni Hrvatska ni Srbija nisu snažno pogođene korona krizom, teniski svijet nije oduševljen fotografijama koje prikazuju igrače bez ikakvih mjera socijalnog distanciranja, pogotovo kada su prošlog tjedna slavili u beogradskom noćnom klubu - piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/sport/tennis/article-8445121/Dimitrov-tested-positive-coronavirus-Adria-Tour-final-cancelled-result.html">DailyMail. </a></p><p>- Kad gledamo fotografije iz Beograda, a sada i Zadra, osjećamo se zbunjeno i nije nam jasno zašto se to dopustilo - piše <a href="https://www.bbc.com/sport/tennis/53131665">BBC. </a></p><p> </p>