Zadarska bolnica smijenila liječnicu koja je privatno radila preglede umjesto u bolnici

Zadarska bolnica zaprimila je Rješenje Županijskog državnog odvjetništva u Zadru kojim je izv. prof. dr. sc. Suzani Konjevoda, dr. med. određena mjera opreza - zabrana obavljanja poslovne aktivnosti u svojstvu odgovorne osobe voditeljice Odjela za oftalmologiju i optometriju, izvijestili su u petak iz bolnice.

Navode kako će postupiti sukladno izrečenoj mjeri te razriješiti dr. Suzanu Konjevodu na mjestu voditelja Odjela i imenovati za vršitelja dužnosti prim. Anu Didović Pavičić.

- Opća bolnica Zadar u svom se poslovanju pridržava svih važećih zakonskih i podzakonskih propisa, te je u ovom kao i u svim drugim predmetima surađivala i surađuje s nadležnim institucijama - poručili su.

Nju sumnjiče da je kolegi odobravala plaćene dopuste i pisala prekovremene sate dok je radio u njenoj privatnoj klinici, zbog čega je kazneno prijavljena. Policija je, ne navodeći identitete, objavila da je zbog zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave prijavila 58-godišnju liječnicu i godinu dana starijeg liječnika.

Policija sumnja da je od početka 2019. do kraja 2023. liječnica kao voditeljica odjela "neosnovano i neutemeljeno odobravala osumnjičenom višekratno plaćene dopuste iako svjesna, da na to nema pravo". Za to vrijeme osumnjičeni liječnik je obavljao prethodno zakazane medicinske preglede i zahvate u njezinoj privatnoj poliklinici.

Neosnovani plaćeni dopusti su liječniku obračunati i plaćeni prilikom obračuna plaće, a sve na štetu zdravstvene ustanove u vlasništvu RH, navodi policija.

Osumnjičeni su i da su za vrijeme radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi obavljali zdravstvene preglede i operacijske zahvate u privatnoj poliklinici i pritom upisivali neistinite podatke o prekovremenom radu.

"Postupanjem na navedeni način osumnjičeni su izravno sebi pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od gotovo 25.000 eura, a za koji iznosu su ujedno i oštetili zdravstvenu ustanovu u vlasništvu RH. Privatnoj poliklinici je pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od preko 55 000 eura", izvijestila je policija.

Ministar zdravstva Vili Beroš poručio je u četvrtak kako je uhićenje liječnice u Zadru primjer nastojanja Vlade da se sankcioniraju svi koji neutemeljeno koriste javni položaj ili novac hrvatskih građana, oštro osudivši preusmjeravanje pacijenata iz javnih u privatne zdravstvene ustanove.

"Načelno, nemam ništa protiv dodatnog rada liječnika. Međutim oni moraju opravdati svoju poziciju u javnom zdravstvenom sustavu. U konačnici, povisili smo plaće liječnicima za preko 30 posto. Te plaće treba zaraditi", izjavio je ministar zdravstva Vili Beroš u četvrtak, osvrnuvši se na uhićenje liječnice u Zadru.