Zadarska Odvodnja: More je zamućeno zbog građevinskih radova, nije riječ o onečišćenju

Zamućeno more ispred stare zgrade Maraske u središtu Zadra posljedica je izvođenja građevinskih radova na toj zgradi, budućem hotelu "Hyatt", o čemu je investitor Dogus grupa obavijestio prije četiri dana, a direktor zadarske Odvodnje rekao je u utorak da nije riječ o onečišćenju.

"Ovisno o potrebama gradilišta akumulirana i filtrirana morska i podzemna voda zajedno sa zemljanim materijalom (prirodnom mineralnom sirovinom) tijekom radova iskopa ispuštat će se u more putem postojećeg sustava za odvodnju oborinskih voda zgrade Maraske", najavili su 17. ožujka investitori.

Direktor zadarske Odvodnje Grgo Peronja rekao je da je riječ o "prepumpavanju mora".

"S gradilišta budućeg hotela more koje prodire na određenoj razini iskopa ispod razine mora zapravo se vraća u more. Usput se izmiješa sa zemljom i zato to tako izgleda. Svaki put kad se grade veliki objekti u blizini mora, događaju se slične situacije jer se naprosto ne mogu izbjeći. Ne izgleda lijepo, ali nije riječ o zagađenju", rekao je Peronja.

Iz Dogus grupe najavili su da će radovi koji bi mogli zamutiti more trajati do 1. svibnja te da će se pratiti kakvoća mora.

