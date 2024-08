Zadimile se kočnice na vlaku kod Novske: 'Svi su izašli, dim je sukljao...'; HŽ se oglasio...

Jutros je zbog kvara kod Novske stao brzi vlak. "Odjednom se sve počelo dimiti i smrdjeti. Rekli su nam da su navodno kočnice. Stajali smo usred polja, bilo me strah da nećemo tako skoro krenuti", priča nam čitatelj koji se zatekao u vlaku.

Odmah je nastavio:

- Svi su izašli van. Gasili su s protupožarnim aparatom. I ovako putujemo tri sata od Nove Kapele do Zagreba, sad strahujem da će biti još dulje. A vlakom putujem jednom godišnje. Srećom, dovukli smo se nekako do Novske. Ne znam što će dalje, pretpostavljam da će vlak ići dalje. A to je tako u Hrvatsko. Dim suklja, oni ugase i idemo dalje. A sigurnost nula bodova - rekao nam je ranije putnik iz vlaka.

Iz Hrvatskih željeznica ispričali su se putnicima zbog neugodnosti.

- Danas oko 10.30 na ulasku u kolodvor Novska prilikom zaustavljanja međunarodnog vlaka 210 (Vinkovci 8.14 – Zagreb GK 12.50 – Ljubljana 15.27 – Villach 17.07) došlo je do dimljenja kočnih umetaka na vagonu u vlasništvu Slovenskih željeznica. Nakon što je utvrdio da su kočnice na vagonu ispravne, strojovođa je nastavio vožnju uz 14 minuta kašnjenja. Po dolasku u Zagreb Glavni kolodvor još jedanput je obavljen pregled vagona pri čemu je ustanovljeno da je vagon tehnički ispravan te je vagon nastavio voziti u sastavu vlaka prema Ljubljani. Vlak 210 je u Zagreb Glavni kolodvor kasnio 14 minuta - rekli su.