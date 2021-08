Tamo vlada veliki kaos. Telefon mi ne prestaje zvoniti. Prijatelji iz Afganistana me mole za pomoć, čekaju danima ispred aerodroma, to im je jedini način da odu iz Afganistana, rekla nam je to Saška Galić (70), Zadranka koja je 12 godina živjela u Kabulu, a prije šest se vratila u Hrvatsku.

- Imam jako puno poznanika, kako sam imala restoran upoznala sam brojne Afganistance. Većina ih je u velikom strahu, svi čekaju kraj mjeseca kad bi američka vojska trebala napustiti tu zemlju, onda bi se tenzije trebale barem malo popustiti. Ljudi idu kao muhe bez glave, teško mi je razgovarati s prijateljima i slušati njihove tužne priče. Oni se sad nalaze između dvije vatre, s jedne strane talibani, a s druge američka vojska. Zbog toga su se ljudi povukli u svoje kuće i ne izlaze te čekaju kako da uđu u avione, ali je problem i stići do aerodroma. Čekaju na otvorenom, mnogi su ostali bez hrane i vode. Ma, što da vam kažem, kaos. Ljudi idu kao muhe bez glave - rekla nam je Saška i dodala kako njezini prijatelji u ostalim gradovima u Afganistanu za sada žive mirno.

- U Kandaharu su talibani preuzeli potpunu kontrolu. Prijatelji mi govore da nema sukoba i da je za sada sve dobro. To su potlačeni ljudi, dosta im je rata. Brine me što će biti s najugroženijima, najsiromašnijima. Teško je to - rekla je Saška.

Najmanje 70.700 ljudi prebačeno je zračnim putem iz Kabula, koji su talibani zauzeli prije devet dana.

Američke i ostale zapadne sile pojačano evakuiraju nakon što je predsjednik SAD-a Joe Biden rekao da neće biti produljenja roka za napuštanje Afganistana, koji je postavljen za 31. kolovoz. Talibani su se protivili svakom produljenju roka za evakuaciju. Ranije, talibani su od stranaca zatražili da prekinu evakuaciju “afganistanskih stručnjaka”, poput inženjera i liječnika iz zemlje.

David Beasley, izvršni direktor Svjetskog programa hrane Ujedinjenih naroda, tvrdi da 14 milijuna ljudi nema dovoljno hrane. U međuvremenu su se u Kabulu otvorile i banke, ali ne dopuštaju podizanje većih iznosa.

Talibani su pokazali i svoje “specijalne snage”, vojnike u novim uniformama i s navodno ukradenom američkom opremom, koji se razlikuju od uobičajenog talibanskog borca. Vojnici su naoružani američkim puškama, među kojima je i M4, neki od njih imaju i snajpere, ali i naočale za noćni vid.