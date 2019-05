Zadnja utvrda nacista: Svi su tamo pobjegli, ali su ih pronašli

Nakon što se njemački Führer ubio cijelo nacističko vodstvo moralo je negdje pobjeći iz Berlina. Nasljednik Adolfa Hitlera bio je admiral Karl Dönitz. On i svi ostali htjeli su spasiti živote i negdje smjestiti sjedište nove nacističke Vlade. Kao idealno mjesto im se učinio grad Flensburg na samom sjeveru Njemačke, vrlo blizu granice s Danskom.

Foto: Wikipedia

Naime, taj lučki grad sa svojom Pomorskom akademijom, uglavnom je bio pošteđen u ratu i nije bio u zoni Crvene armije.

U trenutku preuzimanja vlasti admiral Dönitz nalazio se u blizini Flensburga. On je još otprije kao vrhovni zapovjednik njemačke ratne mornarice imao stožer u Mürwiku, predgrađe Flensburga i sjedištu Njemačke mornaričke akademije koja je smještena u impresivnoj crvenoj zgradi koji su Nijemci nazivali i Crveni dvorac na moru. Iz te se zgrade može vidjeti danska obala, udaljena samo oko dva kilometra.

Foto: Wikipedia Uhićenje nacista: Karla Dönitza (u crnom dugom kaputu) prate general Alfred Jodl i Albert Speer

U Flensburg su tako krenuli gotovo svi. Osim Dönitza, posljednjeg predsjednika Trećeg Reicha, u društvu 150 SS-ovaca stigao je i Heinrich Himmler, jedan od glavnih organizatora Holokausta i šef Gestapoa, zatim glavni arhitekt Trećeg Reicha Albert Speer, generali Wilhelm Keitel i Alfred Jodl te mnogi drugi visokopozicionirani nacisti.

Međutim, brojni manje poznati nacisti u Flensburgu su promijenili identitet i tako uspjeli izvući živu glavu. Lokalno stanovništvo navodno ništa nije primijetilo. Razlog je možda bio preokupiranost građana pokušajem preživljavanja nakon rata ili su to jednostavno tolerirali.

No saveznici su ubrzo stigli do sjevera Njemačke pa je Vlada Karla Dönitza nije dugo trajala. Vlada se predala, a saveznici su ih uhitili. Osim Himmlera koji je pokušao pobjeći, no nije mu uspjelo.

Tako je zadnja utvrda nacista pala tek 23. svibnja, kada su savezničke snage okružile Pomorsku akademiju i uhitile naciste, iako je kapitulacija Njemačke potpisana 8. svibnja.

Flensburg je danas grad u kojem živi 85.000 ljudi, popularan među studentima zbog kvalitetnih sveučilišta ali i studentskog smještaja. Također, poznat je i po vrhunskom rukometu, te ima jedan od jačih europskih rukometnih klubova.

Tema: History