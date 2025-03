Zadnji klesar u kamenom selu: 'Rukama sam ga gradio, a sad je mjesto naše kulturno dobro'

Stotine kamenih vacadi prošle su kroz ove ruke, sjetno nam govori Nediljko Pavlinović (77), ali ne ispušta čekić iz ruke. U jednakom ritmu udara njime i dlijetom po kamenu. Oblikuje kamene ploče, blokove... Sve ono što je potrebno za gradnju tradicionalnih suhozida i kamenih kuća u svojemu malom selu Veliki Godinj kraj Vrgorca. Jer on i njegova sestra Nada jedini su ostali u malenom zaseoku, inače baš zbog te tradicionalne arhitekture, zaštićenim kulturnim dobrom Hrvatske. Ovaj biser u kamenu on čuva. Svojim rukama kleše kamenje jer to je kulturna baština njegove Dalmacije, posebno u selima Dalmatinske zagore.

