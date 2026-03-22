Zadnji krik socijalizma: Nakon Caracasa i Teherana, na redu je, nema tu sumnje, Havana...
Kubanski socijalizam (bio) je mješavina stroge sovjetske kontrole i latinoameričkog nacionalizma. Do nedavno je država posjedovala gotovo sve – od velikih tvornica do najmanjih brijačnica.
Socijalizam na Kubi “sitno broji”. Benzina nema, narod je na ulicama, a Trump će tu zemlju ponuditi Amerikancima kao “žrtvu paljenicu” – nakon “epskog fijaska” u Iranu, pred izbore za Kongres na zimu, koje sigurno gubi, treba mu čista pobjeda. A na Kubi su velike šanse za nju. Tako će egzotični, popularni karipski otok okončati crvenu epizodu dugu 67 godina u kojoj je Kuba, oblikovana u Hladnom ratu, proživjela uspone i padove. Bijedu, glad, neviđen razvoj zdravstva, svjetski boom turizma, vojne i obavještajne akcije bolje od filmova – na Castra je, prema podacima iz Guinnessove knjige rekorda, pokušano ukupno 638 atentata. Planovi za njegovu likvidaciju su uključivali sve, od snajperista do bizarnih metoda poput eksplodirajućih cigara, otrovnih pilula u mliječnom šejku, eksplozivnih školjki na njegovim omiljenim mjestima za ronjenje, do pokušaja da mu se u cipele stavi kemikalija koja bi uzrokovala ispadanje brade.