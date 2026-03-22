KUBA NA KOLJENIMA PLUS+

Zadnji krik socijalizma: Nakon Caracasa i Teherana, na redu je, nema tu sumnje, Havana...

Piše Boris Rašeta,

Kubanski socijalizam (bio) je mješavina stroge sovjetske kontrole i latinoameričkog nacionalizma. Do nedavno je država posjedovala gotovo sve – od velikih tvornica do najmanjih brijačnica.

Socijalizam na Kubi “sitno broji”. Benzina nema, narod je na ulicama, a Trump će tu zemlju ponuditi Amerikancima kao “žrtvu paljenicu” – nakon “epskog fijaska” u Iranu, pred izbore za Kongres na zimu, koje sigurno gubi, treba mu čista pobjeda. A na Kubi su velike šanse za nju. Tako će egzotični, popularni karipski otok okončati crvenu epizodu dugu 67 godina u kojoj je Kuba, oblikovana u Hladnom ratu, proživjela uspone i padove. Bijedu, glad, neviđen razvoj zdravstva, svjetski boom turizma, vojne i obavještajne akcije bolje od filmova – na Castra je, prema podacima iz Guinnessove knjige rekorda, pokušano ukupno 638 atentata. Planovi za njegovu likvidaciju su uključivali sve, od snajperista do bizarnih metoda poput eksplodirajućih cigara, otrovnih pilula u mliječnom šejku, eksplozivnih školjki na njegovim omiljenim mjestima za ronjenje, do pokušaja da mu se u cipele stavi kemikalija koja bi uzrokovala ispadanje brade.

Vučić stigao na Bliski istok. Španjolski premijer Sanchez završio na iranskim raketama

Ušli smo u 23. dan rata u Iranu. Izrael i SAD nastavljaju s udarima na Iran, Iran gađa Izrael, ali i one države u regiji koje smatraju američkim saveznicima, u kojima su američke vojne baze... Amerikanci tvrde da su od početka rata pogodili više od 8000 ciljeva u Iranu...
IZVANREDNI SASTANAK 'Ide deseti paket mjera. Pred nama je najveća energetska kriza!'

Cilj nam je zajamčiti sigurnost opskrbe i što je moguće nižu cijenu struje, plina i goriva za kućanstva i za normalno funkcioniranje gospodarstva, objavio je premijer Andrej Plenković
U Sloveniji od ponoći kreće ograničenje točenja goriva! Procurile cijene za Hrvatsku

Točenje goriva na benzinskim crpkama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom. Od utorka rastu cijene i kod nas

