Zadrane posvađale koncesije za pomorsko dobro: 'Neki nisu plaćali ni struju ni vodu...'

Piše Petra Mustać,
Zadar: Jesensko poslijepodne na skakaonici bazena Kolovare | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Napravili smo sve što smo mogli po tom pitanju, mi smo ti koji moramo biti odgovorni, a mi nemamo formalno pravni razlog da poništi natječaj, pravdao se Šime Erlić, o slučaju prijetnji zbog koncesija

Tko će i kako dobiti koncesije na pomorskom dobru u Zadru trebalo se znati prije godinu dana kad je natječaj raspisan. No, za 22 mjesta pod zadarskim suncem postalo je puno više od pukog ispunjavanja uvjeta i slanja kuverti s ponudama. Saznalo se tako u međuvremenu da su mnogi desetljećima za iznimno male novce koristili najbolje dijelove Zadra, a neki od njih nisu plaćali ni najosnovnije režije, kao što su voda i struja.

Tako je natječaj, po prvi put, kad je i napravljen ostao bez svrhe jer se nije ispoštovalo dobitnika, a to je u ovom slučaju tvrtka NERO PLUS d.o.o., koja je poslala izdašne ponude za fantastične lokacije, jednostavno izgurana i to fizički. Naime, partner u tvrtki je napadnut, a protiv napadača su podignute i kaznene prijave.

Natječaj tako dolazi pred zadarsko Gradsko vijeće koja je u ponedjeljak na dnevnom redu imalo i dvije točke na raspravi, a tiču se davanja na pomorskom dobru. Pola grada se tako podijelio u tabore, jedni tvrdi da je sve u redu o načinu poslovanja dosadašnjih korisnika, a suprotni ipak misle da su mnogi koristili najbolje lokacije za cijenu za koju ne možete iznajmiti dvosobni stan u Zadru, i to mjesečno.

Za siću imali koncesiju, padale prijetnje smrću, a sad se u taj kafić uplela i visoka politika!

- Nije u šoldima sve, citirao je Damir Biloglav, stih Mladen Grdovića, te je tako sažeo je u popularnom stihu zašto je protiv ili suzdržan da tvrtka koja je dala najbolje ponude ne bude pobjednik natječaja, te tako u 'versima' poništio samu svrhu tržišnog natječaja, a to je da se bira najpovoljniji ponuđac.

Oporba je tražila da se natječaj poništi što prvi čovjek Zadra Šime Erlić, odbija govoreći da će Grad Zadar biti izvrgnut mogućim tužbama što nije točno jer u uvjetima postoji i stavka da se natječaj može poništiti.

- Napravili smo sve što smo mogli po tom pitanju, mi smo ti koji moramo biti odgovorni, a mi nemamo formalno pravni razlog da poništi natječaj, pravdao se Šime Erlić, negirajući da se išta loše dogodilo prošle godine, te dodao kako sud nije donio presudu u slučaju prijetnji.

Glasanju se pristupilo te svi koji su bili najbolji ili jedini ponuđači su - prošli, što znači da je cilj ostvaren i da se zapravo nije previše toga promijenilo, u sistemu koji je dokazao da nema mjesta za nove igrače ili neka nova pravila igre.

