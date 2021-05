Miran, staložen, odličan liječnik i posvećen svojoj oftalmološkoj struci. To bi bio najkraći opis novog v.d. ravnatelja bolnice u Vinogradskoj, prof. dr. Zorana Vatavuka (59).

Pogledajte videovijesti

Ovaj rođeni Šibenčanin zaposlen je u KBC-u Sestre milosrdnice još od 1996. godine, nakon što je bio liječnik u ratnom sanitetu na terenu. U Vinogradskoj je odradio specijalizaciju iz oftalmologije, a uže područje djelovanja mu je problematika bolesti stražnjeg očnog segmenta. Educirao se diljem Europe i istaknuti je član Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva. Nije poznato da je bio aktivan u politici i cijeli se svoj radni vijek bavio strukom. Na mjesto pročelnika Klinike za očne bolesti u KBC-u Sestre milosrdnice došao je 2013. godine, a prije toga je bio šef Zavoda za bolesti mrežnice na istoj klinici.

Za mišljenje o novom vršitelju dužnosti ravnatelja upitali smo i prof. dr. Ivana Milasa, predstojnika Klinike za tumore, na kojoj je nedavno bila velika kriza zbog manjka radiologa i odnosa s prof. dr. Zadravec.

- Prof. dr. Vatavuk je odličan liječnik i odličan čovjek o kojem svi imaju dobro mišljenje. Jako sam zadovoljan tim izborom i želim mu mnogo uspjeha u radu - rekao nam je prof. dr. Milas.

U bolnici su zaposlenici zadovoljni izborom prof. dr. Vatavuka, jer riječ je o čovjeku kojega jednako vole i cijene pacijenti i kolege.

Ministar Beroš u srijedu je na svom Twitter profilu također istaknuo kako je iznimno zadovoljan odlukom upravnog vijeća bolnice.

- Drago mi je da će odgovornu poziciju novog v.d. ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice obnašati prof. dr. Zoran Vatavuk, kojeg poznajem cijeli radni vijek. Čovjek takvih sposobnosti i kapaciteta idealan je izbor u ovom ključnom trenutku za KBC Sestre milosrdnice - stoji u Beroševoj objavi.

A u srijedu nakon sjednice upravnog vijeća prof. dr. Vatavuk je izjavio da mu je trema veća nego na skupovima od petsto ili tisuću ljudi.

- Vagat će se svaka riječ. Budite tolerantni prema meni, dozvolite mi period, dajte mi time-out da posložim stvari. Kad posložim stvari, javit ću vam što treba. Moji pacijenti su mi jutros nekoliko puta izrazili sućut i strah ih je da ću se možda sad toliko zakopati poslom da neću napraviti ono što trebam. Pa im želim reći da ću nastaviti raditi svoj posao onako kako i jesam do sada. No morate shvatiti da ljudima koji ovdje rade nije lako ni ugodno dolaziti na posao kad ih doma pitaju: ‘Što je to danas bilo u Vinogradskoj’ - rekao je prof. dr. Vatavuk nakon sjednice upravnog vijeća te dodao da je cilj stabilizirati stanje u bolnici i nastaviti dalje raditi u miru. Na pitanje u kakvim je odnosima s Dijanom Zadravec, odgovorio je: “U kolegijalnim, kao i sa svima”.

Prof. dr. Vatavuk pred sobom neće imati nimalo lak zadatak, iako će na mjestu v.d. ravnatelja biti oko dva mjeseca, do trenutka kad se raspiše natječaj za novog ravnatelja. Rekao je da se on na natječaj ne namjerava javljati, pa tek ostaje vidjeti što će se događati sljedećih dana. I hoće li možda i prof. dr. Vatavuk u međuvremenu promijeniti mišljenje te se kandidirati za stalno ravnateljsko mjesto.