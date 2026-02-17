Zadržao skupi Audi A8, dobio uvjetni zatvor: Bivši rekorder u ronjenju mora vratiti 50.000 €

Bivši svjetski rekorder u dubokom ronjenju na dah Kristijan Kiki Curavić (51) nepravomoćno je osuđen na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog utaje 51.612 eura vezane uz korištenje Audija A8 TDI, piše Jutarnji. Sud mu je izrekao osam mjeseci zatvora uvjetno, uz rok kušnje od dvije godine, tijekom kojih ne smije počiniti novo kazneno djelo. Naloženo mu je i da u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti presude isplati 51.612 eura oštećenom I.Z., djelatniku Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, te podmiri 200 eura sudskih troškova.

Iako je u početku negirao krivnju, na kraju ju je priznao.

- Auto sam zadržao iz principa i, inače, nije u voznom stanju - pojasnio je Curavić sutkinji te se složio s prijedlogom sankcije tužiteljstva.

Sud je zaključio da je postupao s izravnom namjerom. Kao olakotne okolnosti uzeo je priznanje i spremnost da obešteti oštećenog, dok su mu otegotne bile ranije prekršajne osude zbog kršenja Zakona o računovodstvu, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Prema optužbi Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu, Curavić je 2020. u dogovoru s I.Z. preuzeo Audi A8 za potrebe organizacije Ocean Alliance Conservation. Vozilo je bilo u vlasništvu Porsche leasinga, a I.Z. je kao primatelj leasinga potpisao ugovor o financijskom leasingu jer Curavić nije bio kreditno sposoban.

Rate leasinga od oko 500 eura mjesečno nisu podmirivane, a I.Z. je tvrdio da je, iako nije koristio vozilo, redovito plaćao anuitete, servis i registraciju. U ljeto 2023. tražio je povrat automobila, no do toga nije došlo, pa je podnio kaznenu prijavu.