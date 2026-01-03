Zafrkavaj se pa ćeš vidjeti: Trump objavio novu fotografiju i okitio je nazivom - 'FAFO'

F**k Around and Find Out! ili u blažem hrvatskoj izrazu, 'Samo se zafrkavaj (igraj), pa ćeš vidjeti'.

Stoji to u kratici FAFO na posljednjoj fotografiji, u crno-bijeloj boji, koju je večeras objavila američka Bijela kuća. Uz to su napisali i kratak status.

- No games. FAFO - što doslovno znači da nema igre s Donaldom Trumpom.

Time samo žele naglasiti moć i potvrditi status SAD-a kao globalne sile nakon posljednjeg čina kad su napali Venezuelu pa svrgnuli i odveli njihovog predsjednika Nicolasa Madura.

Inače, izraz FAFO prošle je godine bio jedan od najpopularnijih u SAD-u, jer se njime opisivalo ponašanje i stil odgoja djece. Kako piše portal miss7, postao je popularan kad je Kylie Kelce (šogorica Taylor Swift) u svom podcastu podijelila priču o tome kako je njezin suprug objeručke prihvatio taj stil odgoja. Naime, kad je kći odbila nositi jaknu kad je vani temperatura bila -2, on ju je izveo ispred kuće i pustio je da stoji minutu. Nakon što se smrznula, zaključila je da je hladno i obukla jaknu.

Stvar je u tom da nema vike, nema borbe za moć, nego samo taj jedan trenutak, samo ta situacija koja – djeluje.

Trump je tako 'pokazao zube' drugim vođama u trenutačnom preslagivanju svjetskog poretka.

