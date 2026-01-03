Obavijesti

News

Komentari 1
NAKON UHIĆENJA MADURA

Zafrkavaj se pa ćeš vidjeti: Trump objavio novu fotografiju i okitio je nazivom - 'FAFO'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zafrkavaj se pa ćeš vidjeti: Trump objavio novu fotografiju i okitio je nazivom - 'FAFO'
Foto: White House

Naš predsjednik ga je upozorio, ali Maduro je to odlučio ignorirati, samo je jedan od komentara ispod nove objave američkog predsjednika

F**k Around and Find Out! ili u blažem hrvatskoj izrazu, 'Samo se zafrkavaj (igraj), pa ćeš vidjeti'.

Stoji to u kratici FAFO na posljednjoj fotografiji, u crno-bijeloj boji, koju je večeras objavila američka Bijela kuća. Uz to su napisali i kratak status. 

- No games. FAFO - što doslovno znači da nema igre s Donaldom Trumpom.

Time samo žele naglasiti moć i potvrditi status SAD-a kao globalne sile nakon posljednjeg čina kad su napali Venezuelu pa svrgnuli i odveli njihovog predsjednika Nicolasa Madura.

AMERIČKI VRH FOTO Trump uživo pratio svaki korak akcije i uhićenje Madura!
FOTO Trump uživo pratio svaki korak akcije i uhićenje Madura!

Inače, izraz FAFO prošle je godine bio jedan od najpopularnijih u SAD-u, jer se njime opisivalo ponašanje i stil odgoja djece. Kako piše portal miss7, postao je popularan kad je Kylie Kelce (šogorica Taylor Swift) u svom podcastu podijelila priču o tome kako je njezin suprug objeručke prihvatio taj stil odgoja. Naime, kad je kći odbila nositi jaknu kad je vani temperatura bila -2, on ju je izveo ispred kuće i pustio je da stoji minutu. Nakon što se smrznula, zaključila je da je hladno i obukla jaknu.

Stvar je u tom da nema vike, nema borbe za moć, nego samo taj jedan trenutak, samo ta situacija koja – djeluje.

POSLJEDNJI INTERVJU Maduro novinarima 48 sati prije uhićenja: 'SAD nam nije neprijatelj, mi smo braća'
Maduro novinarima 48 sati prije uhićenja: 'SAD nam nije neprijatelj, mi smo braća'

Trump je tako 'pokazao zube' drugim vođama u trenutačnom preslagivanju svjetskog poretka.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Trump: 'Preuzimamo vlast u Venezueli'; Detalji Madurova uhićenja: Pratili ga mjesecima
AMERIKANCI UHITILI MADURA

Trump: 'Preuzimamo vlast u Venezueli'; Detalji Madurova uhićenja: Pratili ga mjesecima

Niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje
Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju
NAPAD NA VENEZUELU

Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju

Donald Trump potvrdio je da je venezuelski predsjednik Nicolás Maduro zarobljen i izveden iz zemlje, zajedno sa svojom suprugom Cillom Flores
VIDEO Sin joj je slavio rođendan u klubu u Švicarskoj i nestao: 'Zadnje mi je pisao da me voli'
PREVELIKA TUGA

VIDEO Sin joj je slavio rođendan u klubu u Švicarskoj i nestao: 'Zadnje mi je pisao da me voli'

Nova fotografija iz kluba smrti prikazuje cijelu scenu u trenutku dok je tragedija u tijeku. U 01.26 sati žena s kacigom podiže bocu s vatrom opasno blizu stropa, na kojem su već vidljivi plameni jezici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026