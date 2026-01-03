Obavijesti

POSLJEDNJI INTERVJU

Maduro novinarima 48 sati prije uhićenja: 'SAD nam nije neprijatelj, mi smo braća'

Piše Bogdan Blotnej,
Maduro novinarima 48 sati prije uhićenja: 'SAD nam nije neprijatelj, mi smo braća'
Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE

Ne želimo rat. Ali ako nas netko napadne, Venezuela će se braniti. Uvijek je bolje razgovarati nego pucati, rekao je maknuti predsjednik Venezuele Nicolas Maduro dva dana prije američkog napada

Venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro u svom posljednjem intervjuu prije uhićenja poslao je pomirljive poruke Sjedinjenim Američkim Državama, nazivajući ih “bratskom zemljom” i nudeći suradnju u borbi protiv droge, energetici i gospodarstvu. Samo dva dana kasnije, američke snage izvele su iznenadnu operaciju u Venezueli i uhitile Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores.

Intervju je snimljen na Staru godinu, a Maduro je u njemu inzistirao da Venezuela ne traži sukob s Washingtonom, navodi NDTV World.

S BRODA IWO JIMA Trump objavio prvu fotografiju Madura, ima povez na očima
Trump objavio prvu fotografiju Madura, ima povez na očima

– SAD nije naš neprijatelj. To je zemlja s kojom možemo razgovarati, pregovarati i surađivati - rekao je Maduro i dodao da želi “odnose temeljene na međusobnom poštovanju, a ne prijetnjama”.

Foto: Truth Social

U razgovoru je više puta naglasio da je Venezuela spremna na ekonomski dogovor sa SAD-om, posebno u energetskom sektoru.

– Američke kompanije su dobrodošle. Ako žele ulagati u venezuelansku naftu, mi smo spremni razgovarati, kada oni žele, kako oni žele - poručio je Maduro.

Dodao je da suradnja u borbi protiv krijumčarenja droge može biti zajednički interes.

PREDSJEDNIK VENEZUELE Ovo su detalji optužnice protiv Madura: U njoj su sin i supruga
Ovo su detalji optužnice protiv Madura: U njoj su sin i supruga

– Ako SAD želi iskreno surađivati protiv trgovine drogom, Venezuela je spremna. Mi smo dio rješenja, ne problem - rekao je.

Maduro je također tvrdio da je njegova zemlja nepravedno demonizirana.

– Protiv Venezuele se vodi propagandni rat. Mi ne predstavljamo prijetnju nikome - tvrdio je on.

Uhićenje nakon pomirljivih poruka

Manje od 48 sati nakon intervjua, američke snage izvele su koordiniranu vojnu akciju. U Caracasu su se čule eksplozije, a predsjednik SAD-a Donald Trump potvrdio je da su Maduro i njegova supruga uhićeni i prebačeni izvan Venezuele.

Trump je poručio da će se Maduro u SAD-u suočiti s optužbama za trgovinu drogom, organizirani kriminal i terorizam, navodeći da je riječ o “dugogodišnjoj prijetnji sigurnosti regije”.

Američka strana tvrdi da je operacija bila “precizna i brza”, bez većih gubitaka, dok venezuelanske vlasti govore o kršenju suvereniteta.

Zanimljivo je kako je u intervjuu Maduro upozoravao upravo na takav scenarij:

- Ne želimo rat. Ali ako nas netko napadne, Venezuela će se braniti. Uvijek je bolje razgovarati nego pucati - rekao je Maduro i rekao kako se nada diplomatskom rješenju.

'TREBA POŠTOVATI PRAVO' MVEP o situaciji u Venezueli: 'Pratimo situaciju, Maduro nije imao demokratski legitimitet'
MVEP o situaciji u Venezueli: 'Pratimo situaciju, Maduro nije imao demokratski legitimitet'

Inače, u današnjem obraćanju američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da je Maduro dobio "više vrlo, vrlo, vrlo velikodušnih ponuda" da napusti vlast, ali je "umjesto toga odlučio ponašati se kao divljak" i "igrati se". S obzirom na to da je SAD nudio nagradu od 50 milijuna dolara za predaju Madura, Trump je bio i sarkastičan i rekao kako su vojnom operacijom uspjeli uštedjeti.

