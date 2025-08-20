Prema prvim informacijama, nesreća je bila u Podsljemenskoj zoni u samoj Ulici Bliznec u blizini parkirališta i skretanja za staru stanicu žičare
NOĆNA NEZGODA
Zagreb: Autom sletio s ceste na putu za Medvednicu, zaglavio u provaliji na 50 metara dubine!
Zagrebački vatrogasci pomogli su vozaču, koji je u srijedu poslije 22 sata sletio s automobilom u provaliju duboku 50 metara u Podsljemenskoj zoni.
Prema prvim informacijama, nesreća je bila u samoj Ulici Bliznec, u blizini parkirališta i skretanja za staru stanicu žičare. Kako neslužbeno doznajemo, vozač je nakon nesreće uspio sam izaći iz vozila.
Pozvana je policija, a detalji nesreće bit će poznati nakon očevida.
