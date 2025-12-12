Zagreb će dobiti novih 62 električnih autobusa i 20 tramvaja, vrijede 111 mil. eura

Potpisana su dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava EU-a za nabavu 62 nova električna autobusa i 20 novih niskopodnih tramvaja, koji će značajno unaprijediti kvalitetu, pristupačnost i održivost javnog prijevoza u Zagrebu, ukupne vrijednosti više od 111 milijuna eura. Od tog iznosa gotovo 90 milijuna eura bespovratnih sredstava iz EU fondova za projekte modernizacije voznog parka Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) sufinancirana kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.–2026. te Program Konkurentnost i kohezija 2021. do 2027.

Ugovore su u petak u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici potpisali potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Dragan Jelić te predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović u nazočnosti premijera Andreja Plenkovića.

Plenković je rekao da je nabava 20 niskopodnih tramvaja za ZET "samo dio mozaika aktivnosti koje usmjeravamo na razvoj glavnog grada".

"Takva modernizacija i autobusa i tramvaja za ZET je velik iskorak", istaknuo je, dodavši da se njome "bitno unaprjeđuje i kvaliteta prometa i sigurnost i omogućuje manji ugljični otisak".

"I tu pokazujemo kako cjelovita politika Vlade na modernizaciji cijelog prometnog sustava ima svoje reference i na Grad Zagreb", poručio je Plenković.

Ministar prometa Oleg Butković istaknuo je kako će se potpisivanjem ugovora omogućiti bolji i suvremeniji prijevoz u Zagrebu te podsjetio kako je već isporučeno 20 tramvaja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Danas smo otvorili novo poglavlje javnog prijevoza koji Zagreb svrstava uz bok najnaprednijih gradova u zelenoj tranziciji. Svjesni smo prometnih izazova s kojima se prometnim izazovima Zagreb svakodnevno suočava i Vlada i europski fondovi trebaju podržavati takve projekte koji potiču građane da koriste javni prijevoz i smanjuju emisiju štetnih plinova, rekao je.

Napomenuo je kako će za cijelu Hrvatsku bit nabavljeno 206 električnih autobusa u vrijednosti 163 milijuna eura.

Zahvalivši na suradnji u ostvarenju projekata zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da možemo biti ponosni da zagrebačkim ulicama voze tramvaji proizvedeni u Zagrebu.

Novih 20 niskopodnih tramvaja Končar će isporučiti u idućih 20 mjeseci, imaju autonomiju, kad ostanu bez napona u mreži mogu voziti neko vrijeme na baterije.

Iz europskih fondova financirat će se i nabava 62 električna autobusa i cilj nam je da u idućih 10 godina cijeli ZET-ov autobusni park bude na električni pogon i obnovljivu energiju.

To je zelena tranzicija i prioritet Vlade i Grada da u potpunosti elektrificiraju javni prijevoz kako bi bio pouzdaniji, tiši, udobniji javni prijevoz, smanjit ćemo emisiju stakleničkih plinova i zagađenje, dodao je Tomašević.

Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman rekla je kako će građani Zagreba dobiti bolju prometnu infrastrukturu, osobito osobe s invaliditetom.

Predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović rekao je kako će projekt pridonijeti dekarbonizaciji javnog prijevoza, a predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak rekao je je projekt sinergija grada i države, a da tvrtka time dobiva nove reference i kompetencije.

HDZ: Vlada financira kapitalne projekte, a Zagreb ne smanjuje porez na plaće

Nakon potpisivanja ugovora o nabavi 62 električna autobusa i 20 niskopodnih tramvaja iz EU fondova, zagrebački HDZ u petak je ustvrdio da je Vlada time još jednom pokazala tko financira modernizaciju javnog prijevoza u Zagrebu i upitao zašto onda Grad ne smanji porez na plaće Zagrepčana. "Ako država financira gotovo sve ključne kapitalne investicije u Zagrebu - ulaganja u prometnu infrastrukturu, obnovu nakon potresa, Paromlin i niz drugih projekata, nameće se pitanje zašto Zagrepčani i dalje plaćaju najviši porez na dohodak u Hrvatskoj", navodi predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević u priopćenju.

Naglašava da je riječ o najvećoj obnovi voznog parka u posljednjim desetljećima, a novčana sredstva je osigurala Vlada RH iz europskih fondova. Nova vozila, kaže, donose tiši, ekološki čišći i pouzdaniji javni prijevoz, "sve ono što građani i očekuju".

Gradsku vlast poziva da, "umjesto da državna i europska ulaganja uporno pripisuje sebi, napokon nešto učini i sama ‐ smanji porez na dohodak, i napokon rastereti Zagrepčane, koji i dalje plaćaju najveći porez u državi".

Također im poručuje da je "sada red" - kada im stižu tramvaji i autobusi uz angažman države - da i oni daju neki prijedlog za smanjenje prometnog opterećenja grada - problema na koji nemaju odgovor već pet godina svoje vlasti.

"Ako država u Zagrebu odrađuje tako veliki dio posla – red je da nešto odradi i Grad Zagreb", zaključuje Ivan Matijević, predsjednik zagrebačkog HDZ-a.