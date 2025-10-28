Pet hrvatskih gradova dobit će 29 električnih autobusa

Ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje nabave vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski promet, uglavnom mini autobusa, dobili su Križevci (tri električna autobusa), Krapina (dva), Ludbreg (pet), Varaždin (sedam) i Dubrovnik (12). Ugovore su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić, s predstavnicima operatera javnog (autobusnog) prijevoza koji obavljaju uslugu javnog gradskog i prigradskog prijevoza na području navedenih gradova.

Potpisan je i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u sklopu "Projekta sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva“. Ukupna vrijednost tog projekta iznosi 21,24 milijuna eura, a planirana je nabava 2.000 novih vozila na alternativna goriva.

Ministar Butković kazao je da se tim projektima ostvaruju ciljevi modernizacije javnog gradskog i prigradskog prijevoza, smanjenja emisija CO₂, povećanja energetske učinkovitosti te usklađivanja s europskim standardima održive mobilnosti.

"Krenuli smo s potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavku električnih autobusa za 17 hrvatskih gradova. To je projekt vrijedan nešto više od 200 milijuna eura, gdje će se nabaviti oko 150 novih autobusa", rekao je Butković, dodavši kako kroz NPOO i europskih sredstava Vlada omogućuje nabavku novih električnih autobusa.

"Time okrećemo novu stranicu, novo poglavlje, u stvaranju modernijeg, zdravijeg, čišćeg prometnog sustava u Hrvatskoj, što i jest opredjeljenje Vlade - nabava sigurnijih vozila koja manje zagađuju okoliš", naveo je Butković.

Kazao je da je s istim ciljem potpisan ugovor s Fondom za zaštitu okoliša za nabavku 2.000 novih električnih vozila. Fond je, za sufinanciranje nabavke vozila pravnim osobama, već proveo javni poziv.

Slična potpisivanja za nabavu autobusa na alternativni pogon pripremaju se, inače, za još jedanaest gradova, a Butković je najavio da će u budućnosti biti dodatnih potpisivanja za istu namjenu financiranih iz iz drugih izvora.

Planira se i nabava novih brodova na alternativne pogone.

Ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić također je naglasio cilj Vlade da se prijevoz sve više preusmjerava prema alternativnim gorivima, uglavnom električnim, budući da za vodik još uvijek nema prevelikog interesa.

Vozila će, istaknuo je, bit prilagođena i za osobe s invaliditetom. Spomenutim novcem financiraju se i punionice za električne autobuse.

Vezano uz ugovor koji je potpisao sa Fondom za zaštitu okoliša kazao je da je taj novac već potrošen, u roku par dana.