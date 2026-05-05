Taj most prolazi zapadno od Jarunskog jezera i povezuje Trešnjevku jugu i Novi Zagreb. Ovo je nakon 45 godina prvi most na zapadu grada
VIDEO Tomašević predstavio projekt izgradnje Jarunskog mosta. Evo kad kreće gradnja
Tomislav Tomašević najavio je izgradnju novog mosta na konferenciji za medije održanoj u Gradskom poglavarstvu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Počinjemo gradnju Jarunskog mosta sredinom 2028. Na jesen ćemo znati kako će izgledati Jarunski most i hoće li biti lučni ili gredni. To je jako bitno s obzirom na snažan utjecaj mosta na vizuru Zagreba - rekao je prvi čovjek metropole.
Tako bi napokon Zagrepčani trebali dobiti epilog infrastrukturnog projekta koji se najavljuje 20 godina.
POGLEDAJTE VIDEO:
- Taj most prolazi zapadno od Jarunskog jezera i povezuje Trešnjevku jugu i Novi Zagreb. Ovo je nakon 45 godina prvi most na zapadu grada. Bitno nam je povući tramvaj preko mosta i ovo će biti treći most preko kojeg će ići tramvaj. To nam je i strateški bitno zbog bolnice u Blatu - rekao je Tomašević. Cijena bi trebala biti 40 milijuna eura, bez PDV-a.
- Trasa mosta bit će imovinskopravno riješena uskoro, a pristupne ceste do kraja 2027 - rekao je gradonačelnik. Planirana je produžena Vrapčanska ulica, koja bi povezivala Ilicu s Jadranskom avenijom, kao i dionica od mosta do Horvaćanske ceste te nastavak prema Zagrebačkoj cesti. Predviđen je i nadvožnjak iznad Zagrebačke avenije, a prometni koridor nastavljao bi se preko Oranica i spajao s postojećom cestovnom mrežom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+