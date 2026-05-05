VIDEO Tomašević predstavio projekt izgradnje Jarunskog mosta. Evo kad kreće gradnja

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Gradona?elnik Tomaševi? o izgradnji Jarunskog mosta | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Taj most prolazi zapadno od Jarunskog jezera i povezuje Trešnjevku jugu i Novi Zagreb. Ovo je nakon 45 godina prvi most na zapadu grada

Tomislav Tomašević najavio je izgradnju novog mosta na konferenciji za medije održanoj u Gradskom poglavarstvu.

Gradonačelnik Tomašević o izgradnji Jarunskog mosta 03:12
Gradonačelnik Tomašević o izgradnji Jarunskog mosta | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

- Počinjemo gradnju Jarunskog mosta sredinom 2028. Na jesen ćemo znati kako će izgledati Jarunski most i hoće li biti lučni ili gredni. To je jako bitno s obzirom na snažan utjecaj mosta na vizuru Zagreba - rekao je prvi čovjek metropole.

Tako bi napokon Zagrepčani trebali dobiti epilog infrastrukturnog projekta koji se najavljuje 20 godina.

 - Taj most prolazi zapadno od Jarunskog jezera i povezuje Trešnjevku jugu i Novi Zagreb. Ovo je nakon 45 godina prvi most na zapadu grada. Bitno nam je povući tramvaj preko mosta i ovo će biti treći most preko kojeg će ići tramvaj. To nam je i strateški bitno zbog bolnice u Blatu - rekao je Tomašević. Cijena bi trebala biti 40 milijuna eura, bez PDV-a.

PRGOMET OBEĆAO: 'Izgradit ću Jarunski most, dječju bolnicu, dati olakšice...'

 - Trasa mosta bit će imovinskopravno riješena uskoro, a pristupne ceste do kraja 2027 - rekao je gradonačelnik. Planirana je produžena Vrapčanska ulica, koja bi povezivala Ilicu s Jadranskom avenijom, kao i dionica od mosta do Horvaćanske ceste te nastavak prema Zagrebačkoj cesti. Predviđen je i nadvožnjak iznad Zagrebačke avenije, a prometni koridor nastavljao bi se preko Oranica i spajao s postojećom cestovnom mrežom.

