To nam govore "majstori" koji su se zalagali za primjenu arbitražnog rješenja za granicu s Hrvatskom, rješenju po kojemu Slovenija ima samo pravo na kontakt s otvorenim morem i nema pravo na proglašenje svog suverenog pojasa u Jadranu, kazao je u terminu za zastupnička pitanja Janez Janša, odgovarajući na pitanja Luke Meseca, predsjednika stranke Ljevica (L).

Mesec je u svom izlaganju ustvrdio kako je, po njegovu mišljenju, Janšino loše upravljanje koronakrizom rezultiralo time da je u zemlji koja je uvela najduži lockdown od svih europskih zemalja, epidemiološko stanje u njoj "najlošije" od svih, na što je Janša uzvratio da oporba živi u neralnoj "virtualnoj situaciji" i ne zna što je istina.

Oporbeni čelnik Mesec također je žestoko je kritizirao i vanjsku politiku sadašnje vlade, njeno navodno okretanje iliberalnim režimima u istočnoj Europi, Izraelu i Trumpovu pogledu na međunarodne odnose, a ocijenio je lošim što Slovenija pristaje na razgovore s Hrvatskom i Italijom koje će proglasiti zaštićene zone u Jadranu.

"To znači da će Slovenija zbog ove vlade ostati bez izlaza na otvoreno more", kazao je.

No, premijer je u svojoj replici zastupniku ustvrdio da je činjenica što su Hrvatska i Italija o tom pitanju konzultirale Sloveniju te što će ministri vanjskih poslova triju država u subotu u Veneciji razgovarati o zaštiti Jadrana, dobra stvar i za Sloveniju.

- Ova je vlada postigla to da Italija i Hrvatska i nas pozovu u te razgovore. To je bila stvar njihove dobre volje. To smo postigli upravo zbog ugleda ove vlade", kazao je Janša.

"Pitanje je bi li se Italija i Hrvatska odlučile na taj korak i pozovu nas da još imamo vladu koju smo imali", kazao je Janša. On je istaknuo da je sadašnja vlada podigla svoj međunarodni profil, posjetima njega i drugih visokih dužnosnika Rimu, Vatikanu, SAD-u i Izraelu, te posredničkom ulogom pri donošenju kompromisnog rješenja u deblokadi pregovora s Poljskom i Mađarskom o sredstvima srednjoročnog financijskog okvira EU-a i sredstvima za oporavak nakon krize izazvane pandemijom Covida-19.

Prijašnjih nekoliko vlada koje su činile lijeve stranke po Janšinoj su ocjeni napravile stratešku pogrešku pristajući na graničnu arbitražu s Hrvatskom, a onda i forsiranju rješenja iz presude arbitražnog suda i njenoj implementaciji. Ona, po Janšinim riječima, Sloveniji ne odgovara jer joj ne omogućava izravan pristup međunarodnim vodama niti proglašenje posebnih zona na moru.

Janša je kazao da je prva vlada koju je on vodio od 2004. do 2008. donijela zaključak o proglašenju slovenske zaštićene ekološke zone u Jadranu, dok su lijeve vlade, inzistirajući na političkoj arbitraži, u parlamentu kasnije donijele izmjene pomorskog zakonika, te takvu odluku njegove vlade poništile, navodeći da Slovenija nema pravo na zaštićeni morski pojas u Jadranskom moru.