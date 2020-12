Upravo zbog toga, istaknuo je, u konzultacijama s lije\u010dnicima ostat \u0107e jo\u0161 par dana doma u izolaciji. Trebao je iz nje, podsjetimo, iza\u0107i sutra. A obzirom da onda ne mo\u017ee sutra u Bruxelles na sastanak Europskog vije\u0107a, predlo\u017eio je da tamo ide predsjednik Zoran Milanovi\u0107.

- On je smatrao da je to lijepa gesta i zahvalio, ali obzirom na sadr\u017eaj tema je ocijenio kako ne bi i\u0161ao. Ja sam onda predlo\u017eio da ovlastimo slovenskog premijera Janeza Jan\u0161u, Milanovi\u0107 se slo\u017eio i Jan\u0161a je prihvatio da predstavlja Hrvatsku na sastanku - poru\u010dio je Plenkovi\u0107.

A teme sastanka Europskog vije\u0107a su daljnja koordinacija u vezi s koronom, klimatske promjene, sigurnost, vanjski odnosi.

Ministar Vili Bero\u0161 osvrnuo se na situaciju s korona virusom. Ponovio je kako \u0107e u Vara\u017edinu Zavod za javno zdravstvo testirati i do 10.000 radnika velikih tvrtki antigenskim testovima.\u00a0

Ministar Davor Bo\u017einovi\u0107 objasnio je nove mjere za trgovine i trgova\u010dke centre koje se baziraju na odnosu broja kupaca i veli\u010dini prodavaonice. Mjere \u0107e na snagu stupiti u subotu, a trajat \u0107e do 10. sije\u010dnja.

-\u00a0Inspektori su izvr\u0161ili 1264 nadzora poslovnih subjekata i javnih okupljanja, izdano je 51 upozorenje i jedan prekr\u0161ajni nalog od 30.000 kuna zbog kr\u0161enja obustave sajmova - rekao je.\u00a0

Ministar gospodarstva Tomislav \u0106ori\u0107 izvijestio je o nabavi za\u0161titne opreme podsjetiv\u0161i kako je Vlada jo\u0161 17. o\u017eujka donijela odluku o nabavi i kori\u0161tenju robe strate\u0161kih robnih zaliha radi provedbe mjera za\u0161tite zdravlja i ja\u010danja nadzora nad \u0161irenjem COVID\u2011 19 virusa.

- Navedenom Odlukom je uspostavljen mehanizam nabave i isporuke robe i usluga u okviru kojega nalog i upute za nabavu Ravnateljstvu za robne zalihe daje Sto\u017eer civilne za\u0161tite, koji ju je onda dalje distribuira krajnjim korisnicima - istaknuo je \u0106ori\u0107.



Hrvatska se u nabavi opreme, dodao je, usmjerila na izravnu suradnju s kineskim kompanijama CHINA MEHECO CO. i SINOPHARM CHONGQING MEDICAL DEVICE CO., i to slijedom uspje\u0161nog politi\u010dkog dogovora na najvi\u0161oj razini predsjednika Vlada dviju dr\u017eava.

- Nabavljeno je od te dvije kompanije roba u ukupnom iznosu od 359,1 milijuna kuna, \u0161to \u010dini 77 posto od ukupno nabavljenih roba - rekao je.

Od kineskih se partnera oprema prevozila putem sedam avionskih charter letova na relaciji Shanghai \u2013 Zagreb, \u0161to je, rekao je \u0106ori\u0107, ko\u0161talo ne\u0161to malo vi\u0161e od 56 milijuna kuna.

\u00a0nakon \u0161to se situacija s opskrbom stabilizirala, ostatak isporuka organiziran je morskim putem pa je oprema kupljena od kineskih partnera stigla s ukupno \u010detiri broda. Isporu\u010deno je, istaknuo je ministar gospodarstva, milijun i 765 tona robe.\u00a0\u00a0

Vlada je izmijenila Zakon o subvencioniranju stambenih kredita pa su produ\u017eili rok za prijavu za svaku kalendarsku godinu zbog, kako je rekao ministar graditeljstva Darko Horvat, velike zainteresiranosti mladih. Gra\u0111ani koji ostvaruju uvjete za subvencioniranje kredita mogu se prijaviti do 31. prosinca.

- Izmjenama se jasnije odre\u0111uje da se ne odobrava subvencioniranje kredita podnositeljima koji su to pravo ostvarili ranije, a jasnije se definira i status malodobne djece za koje se odobrava dodatno subvencioniranje kao \u010dlanove ku\u0107anstva. Ure\u0111uje se i rok u kojem su korisnik kredita i \u010dlanovi ku\u0107anstva obvezni imati prijavljeno prebivali\u0161te, kao i slu\u010dajevi u kojima nije potrebno vratiti upla\u0107ena sredstva subvencija te se pro\u0161iruju na prodaju stana ili ku\u0107e u slu\u010daju izgradnje ve\u0107e ku\u0107e - istaknuo je ministar dodav\u0161i kako je u Dr\u017eavnom prora\u010dunu osigurano 50 milijuna kuna za nove subvencije u 2021.\u00a0





Subvencioniranje kredita odobrava se samo za kupnju stana ili ku\u0107e odnosno za gradnju ku\u0107e, koja ima akt za gra\u0111enje, odnosno koja ima akt za uporabu gra\u0111evine, \u010dija cijena s porezom na dodanu vrijednost po metru kvadratnom neto korisne povr\u0161ine stana ili ku\u0107e nije ve\u0107a od 1500 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom te\u010daju Hrvatske narodne banke. Cijena po metru kvadratnom neto korisne povr\u0161ine stana ili ku\u0107e mo\u017ee biti ve\u0107a od 1500 eura, ali se u tom slu\u010daju njegova razlika ne subvencionira. Subvencioniranje kredita ne odobrava se za kupnju stana ili ku\u0107e odnosno za gradnju ku\u0107e koja je izgra\u0111ena u okviru programa dru\u0161tveno poticane stanogradnje za \u010diju gradnju Republika Hrvatska daje zajam javnih sredstava.





Ako podnositelj zahtjeva ili \u010dlan njegova ku\u0107anstva ima djecu koja u trenutku zaklju\u010denja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita nisu starija od 18 godina, dodatno se subvencionira kredit za jednu godinu po svakom djetetu. Ako se ku\u0107anstvo korisnika kredita pove\u0107a ro\u0111enjem ili posvojenjem djeteta u roku subvencioniranja, dodatno se subvencionira kredit za dvije godine po svakom \u017eivoro\u0111enom ili posvojenom djetetu, a prema uvjetima iz zaklju\u010denog ugovora o subvencioniranom kreditu.

Stan ili ku\u0107a za koju se subvencionira kredit ne mo\u017ee se dati u najam.



\u00a0

Uskoro vi\u0161e...\u00a0