Zagreb ide u obnovu zgrade Škole u Gradu mladih, radovi vrijede više od 5 milijuna eura

Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za cjelovitu obnovu Paviljona 29, poznatijeg kao zgrada Škole, u kompleksu Grada mladih Granešina. Procijenjena vrijednost radova i usluga iznosi 5,2 milijuna eura bez PDV-a, a projekt će se u cijelosti financirati iz gradskog proračuna.

Zgrada Škole zaštićeno je kulturno dobro, a obnovom će se sanirati oštećenja nastala u potresu te stvoriti uvjeti za njezino ponovno korištenje. U zgradi se provode edukativni programi za djecu, među kojima su „Škola u šumi“ i „Djeca u prirodi“, koje organizira podružnica Zagrebačkog holdinga Vladimir Nazor.

Iz Grada ističu da će obnovljeni prostor omogućiti veće kapacitete za obrazovne, društvene, kulturne i sportske aktivnosti.

„Grad mladih jedna je od najvrjednijih kulturno-povijesnih cjelina u Zagrebu i jedinstven primjer naselja javne namjene. Kompleks koji su oblikovali arhitekti Josip Seissel i Ivan Vitić te krajobrazni arhitekti Zvonimir Frölich i Pavao Ungar ima iznimnu urbanističku i arhitektonsku vrijednost, a njegovom obnovom želimo očuvati tu baštinu i istodobno ga ponovno staviti u funkciju novih generacija djece i mladih“, rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Foto: Grad Zagreb

Grad mladih obuhvaća oko 40 objekata izgrađenih tijekom 1950-ih i 1960-ih godina. Kompleks je zamišljen kao prostor za boravak djece i mladih, odgojno-obrazovne programe, sport, rekreaciju i kulturne sadržaje. U njemu se nalaze paviljoni za smještaj, učionice, sportska infrastruktura, ugostiteljski sadržaji, šumska igrališta, šetnice i pozornica na otvorenom.

Desetljećima je Grad mladih bio dio programa zagrebačkih vrtića i škola. Kroz program petodnevnog boravka za djecu vrtićke dobi godišnje je prolazilo oko 6500 djece. Nakon višegodišnjeg izostanka ulaganja, a potom i dodatnih oštećenja u potresu 2020. godine, smještajni paviljoni prestali su biti u funkciji.

Danas se u kompleksu provodi jednodnevni program „Škola u šumi“, koji godišnje okuplja oko 7000 učenika.

Iz Grada navode da je obnova Paviljona 29 dio šire revitalizacije kompleksa. U tijeku je i izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu ostalih paviljona te rekonstrukciju infrastrukturne mreže.

„Prepoznajemo kulturnu vrijednost Grada mladih, njegovu važnost kao rekreacijske zone za stanovnike Dubrave, ali i njegovu ulogu kao sastavnog dijela programa gradskih vrtića i škola za nove generacije djece i mladih u Zagrebu. Stoga smo pokrenuli revitalizaciju kompleksa – sada kreće u obnovu zgrada škole, a u tijeku je izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu paviljona te rekonstrukciju infrastrukturne mreže“, poručila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.