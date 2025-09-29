Zagreb je platio Pađenu 40.000 eura jer mu slogan još stoji na kantama: 'Sve smo dogovorili'

Pjevač Jurica Pađen tražio je od Grada Zagreba isplatu 180.000 eura zbog naljepnica s njegovim sloganom koje su i nakon završetka kampanje ostale na gradskim spremnicima za razvrstavanje otpada. Kampanja je započela u ožujku 2018., trajala je do kolovoza 2022., a uključivala je postavljanje naljepnica s natpisom "Stavi pravu stvar na pravo mjesto", piše Jutarnji list.

Kako su naljepnice i dalje na dijelu spremnika, Pađen je u svibnju 2024. zatražio naknadu za korištenje slogana nakon službenog završetka projekta. Grad Zagreb je u srpnju 2024. zatražio izradu pravnog mišljenja, dok je i sam autor dostavio mišljenje koje je sam naručio. Oba dokumenta potvrdila su njegovo pravo na naknadu, iako su predloženi iznosi bili različiti.

Kako bi se izbjegao mogući sudski spor, dogovoreno je da Grad Pađenu isplati ukupno 40.000 eura bez PDV-a. Time se zatvaraju sva potraživanja, a autor se odriče daljnjih zahtjeva prema Gradu vezanih uz korištenje spornog slogana.

Iznos će biti isplaćen u dvije rate 20.000 eura uvećano za PDV najkasnije do 30. rujna 2025., te preostali dio do 31. ožujka 2026. godine. Sredstva su osigurana u gradskom proračunu za 2025. te u projekcijama za 2026. u sklopu programa gospodarenja otpadom.

- Oni još nisu maknuli moj slogan s kontejnera i ostat će tko zna do kada. Mi smo zapravo pronašli jedno kompromisno rješenje da to može i dalje ostati na spremnicima, da izbjegnemo sudske procese i komplikacije. Zbog toga sam i prihvatio njihovu ponudu. Naljepnice sada mogu ostati do kada god oni žele. Tako da je ova cijena zaista mala s obzirom na to koliko se inače kreću cijene za takve stvari - rekao je Pađen za JL.

Projekt u sklopu kojega je korišten slogan vrijedio je 4.945.708,54 kuna, od čega je 3,6 milijuna kuna sufinancirano iz fondova Europske unije. Dio kampanje bio je i reklamni spot u kojem je tadašnji gradonačelnik Milan Bandić kuhao ajngemahtec u pregači s natpisom "Stavi pravu stvar na pravo mjesto". Projekt je imao za cilj potaknuti odgovorno postupanje s otpadom, kućno kompostiranje, ponovnu uporabu i povećano odvojeno prikupljanje otpada.

Upit o razlozima zadržavanja naljepnica poslan je i Gradu Zagrebu, a njihov odgovor još se očekuje.