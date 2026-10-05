Zagreb na udaru noćnog fantoma? U jednoj noći netko je oštetio najmanje osam auta

Od Vrapča, preko Črnomerca pa sve do Trešnjevke oštećeno je najmanje osam automobila u noći sa subote na nedjelju.



U Ulici Vatroslava Jagića oštećeni su osobni automobil marke Hyundai zadarskih registarskih oznaka u vlasništvu 58-godišnjaka i Suzuki zadarskih registarskih oznaka u vlasništvu 52-godišnjaka, piše Index.hr



U Ulici Ivane Brlić Mažuranić oštećeno je osobno vozilo marke Opel zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 42-godišnjakinje, a u Ulici Donje Vrapče oštećeni su osobni automobili marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 42-godišnjakinje, VW zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 47-godišnjaka i Kia zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 35-godišnjakinje.



U Ulici Silvija Strahimira Kranjčevića oštećen je osobni automobil marke Mazda zadarskih registarskih oznaka u vlasništvu 19-godišnjakinje, a u Ulici Andrije Žaje oštećen je osobni automobil marke Ford splitskih registarskih oznaka u vlasništvu 56-godišnjaka.



Oštećenja na vozilima očituju se u ogrebotinama ili oštećenim retrovizorima.

Iz policije su potvrdili da je kriminalističko istraživanje u tijeku.